Экс-депутат Виталий Барвиненко о последних заявлениях Бойко

Плохо быть тузом в чужой колоде карт, но еще хуже на склоне лет оказаться засаленной шестеркой повернутой лицом вниз. Нужно уметь вовремя покинуть политику. Время разбрасывать камни, а время их собирать.

Можно, правда, оставаться политическим трупом, симулируя жизнь, больше похожую на треск от борьбы жуков на бездыханном политическом теле.

Вчерашнее выступление Бойко заслуживает воспроизведения эпитафии Остапа Бендера на могилу Паниковского:

"…Я часто был несправедлив к усопшему. Но был ли покойеный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести это противоречие во взглядах Михаил Самуилович не мог, потому что имел вспыльчивый характер".

Юрий Анатольевич никогда не был нравственным человеком, он всегда был самозванцем и гусекрадом. Все свои силы он положил на то, чтобы жить на средства украинского общества, но общество больше не хочет, чтобы он жил на его средства. Вынести это противоречие, Бойко не может, потому что имеет вспыльчивый характер.

И потому решил на старости лет потрясти стариной и показать себя борцом за светлое будущее Украины по заказу сверху. Для многих начинающих политиков середины нулевых, Бойко считался авторитетом. Но, как пел Галич: "Оказался наш Отец не отцом, а су**й".

Источник: пост Барвиненко в Facebook