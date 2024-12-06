Реальная цифра может быть больше: нардеп рассказала, сколько мужчин покинуло Украину

Нардеп озвучила количество мужчин, которые разными путями выехали из Украины

Количество граждан Украины мужского пола, которые покинули страну нелегально после 24 февраля 2022 года составляет минимум 1,2 млн человек, но реальная цифра может быть больше.

Об этом сообщила народный депутат Украины Анна Скороход. По ее словам, судьбой этих людей будет заниматься недавно созданное Министерство национального единства во главе с Алексеем Чернышовым.

В то же время эти люди вряд ли вернутся в Украину даже после окончания войны с Россией.

"Вы же не знаете, сколько находится четко в Польше и как они распределены по регионам. А это политически играет роль. Я думаю, что потом будут вестись переговоры, как же это провести там. Консульские учреждения не вытянут. Возможно будет онлайн добавлено. Но авторизация, ты должен стоять на учете", — заявила Скороход.

Депутат отметила: целью Министерства национального единства будет учет голосов зарубежных украинцев на вероятных выборах. Теоретически они должны пройти в Украине после завершения боевых действий с Россией, но с учетом текущей ситуации неизвестно, когда именно это произойдет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы возвращаются во временно оккупированный Мариуполь.