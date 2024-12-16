Ексдепутат Віталій Барвіненко про останні заяви Бойко

Погано бути тузом у чужій колоді карт, але ще гірше на схилі років виявитись із засаленою шісткою повернутою обличчям униз. Потрібно вміти вчасно залишити політику. Час розкидати камені, а час їх збирати.

Можна, щоправда, залишатися політичним трупом, симулюючи життя, більше схоже на тріск від боротьби жуків на бездиханному політичному тілі.

Вчорашній виступ Бойка заслуговує на відтворення епітафії Остапа Бендера на могилу Паніковського :

"…Я часто був несправедливий до покійного. Але чи був покійний моральною людиною? Ні, він не був моральною людиною. Це був колишній сліпий, самозванець та гусекрад. Всі свої сили він поклав на те, щоби жити коштом суспільства. Але суспільство не хотіло, щоб він жив його коштом. А винести цю суперечність у поглядах Михайло Самуїлович не міг, бо мав запальний характер".

Юрій Анатолійович ніколи не був моральною людиною, він завжди був самозванцем та гусекрадом. Всі свої сили він поклав на те, щоб жити коштом українського суспільства, але суспільство більше не хоче, щоб він жив його коштом. Винести цю суперечність, Бойко не може, бо має запальний характер.

І тому вирішив на старості років потрусити старовиною та показати себе борцем за світле майбутнє України на замовлення зверху. Для багатьох політиків-початківців середини нульових, Бойко вважався авторитетом. Але, як співав Галич: "Виявився наш Батько не батьком, а су**ю".

Джерело: пост Барвіненко у Facebook.