Активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов рассказал о планах россиян по созданию войск беспилотных систем

Неделю назад имперский военный министр сообщил, что по поручению путина на болотах будет создан отдельный вид войск – войска беспилотных систем.

Это будет нечто большее, чем наши Силы беспилотных систем, потому что, во-первых, отдельный вид войск имеет более высокий статус, его командующий имеет больше возможностей.

Во-вторых, судя по крошкам просочившейся в сеть информации, противник не собирается повторять наш опыт и загонять под крыло нового вида войск всех дроноводов ВСУ от мала до велика.

Войска беспилотных систем создают как ударный вид войск, вроде ракетных войск, только вооруженный ударными беспилотниками, преимущественно среднего и дальнего радиуса действия.

Собственно, ничего с нуля имперцы не планируют создавать — структуры этого нового вида войск уже существуют в рамках воздушно-космических сил РФ, и теперь будут оформлены в отдельную организацию.

К сожалению, у нас такие структуры дроноводов распылены по разным войскам и силовым ведомствам; нет у нас единого командования дальних беспилотных бомбардировок, и это одна из причин, почему мы проигрываем воздушную войну по количеству запущенных дронов, поразивших цели.

Враг учится на наших ошибках. А мы – нет.

Источник: пост Касьянова в Facebook.