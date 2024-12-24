Аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ про ситуацию в Египте и геополитическое окно до инаугурации Трампа

Тем временем "братья-мусульмане" решили качнуть Египет. Если ситуация там будет обостряться (что вряд ли) — тогда это протурецкий, суннитский проект против фельдмаршала и правителя Египта ас-Сиси, который, в свою очередь, проамериканский и может даже в известной степени произраильский проект (с рядом уточнений).

Если братьям-мусульманам удастся взять власть в Египте (повторю, шансов на это крайне мало), это свидетельствует о невероятной по сложности спецоперации в Анкаре.

А также о том, что Эрдоган прошел точку не возврата в Большой игре и дал старт своему проекту Османской империи 2.0. на базе суннитского арабо-тюркского единства.

Пока это настолько невероятно, что трудно поверить, а логически объяснить — и подавно.

Потому что победа братьев-мусульман в Египте в значительной степени нивелирует успех Израиля в Сирии.

Поэтому пока в такое решение невозможно поверить.

Трудно представить, что Тель-Авив пропустил каскадный обвал своих интересов в Каире и усиление Турции сразу в двух точках – Сирии и Египте одновременно.

Пока этот крайне маловероятный пазл не складывается, но Ближний Восток в последнее время очень богат невероятными событиями. Тем более что сейчас разворачивается масштабная операция против хуситов.

Я же предупреждал, что они следующие (после Хамаса, Хезболлы/Ливана и Сирии — именно такую последовательность я и называл, отмечая, что потом хуститы). И атака началась.

Сухопутная часть – это силы северного Йемена при поддержке саудовской артиллерии и финансовых вложений ОАЭ. С воздуха – Израиль, Британия и США.

С моря — Британия, США и присоединяющаяся к ним группировка ВМС Франции. То есть на суше сразятся йеменцы друг против друга.

Одни при поддержке Саудовской Аравии, другие – при поддержке Ирана. А высокоточно будут бить США и Израиль с союзниками.

Западной коалиции стран нужно восстановить безопасное судоходство по Красному морю и обезопасить Израиль от ракетных атак Ансаралы.

В этом плане обращает на себя внимание позиция Франции — она единственная из ЕС присоединилась к операции (в обмен на помощь в возвращении контроля над африканским Сахелем?).

Впечатляюще пассивно вести себя РФ. Ранее устами своих спикеров Москва обещала чуть ли не гиперзвук хуситам поставить. А тут тишина, как будто и не было РФ на Ближнем Востоке.

Лично меня "мучают невнятные сомнения" по поводу того самого Великого соглашения. Уже все как-то прямо по нотам или "дорожной карте" в рамках "согласованной модальности разрешения конфликтов".

В этом контексте как косвенное подтверждение прозвучала информация Ирана: соглашению о стратпартнерстве с РФ быть, но не раньше февраля 2025 года.

Почему такая дата?

Пожалуй, декабрь 2024 – январь 2025 – это геополитическое окно, после которого ситуация может пойти к глобальной заморозке основных конфликтов и войн (хотя бы на пару лет). Поэтому все спешат.

Именно поэтому такая отсрочка в подписании соглашения между РФ и Ираном, хотя она именно сейчас крайне важна для Тегерана и в Москве это понимают. Но РФ держит паузу.

Возможно, после указанных выше дат, когда все будет заморожено "дыханием Снежной Королевы", основные геополитические игроки и смогут собрать из кубиков с буквами Ж, О, П и А, слово "МИР".

И все это запечатают соглашениями о стратегическом партнерстве, каждый игрок со своими союзниками.

Например, РФ — с Ираном, как уж она это сделала из КНДР в качестве бонуса за помощь в войне.

Пока ничего не слышно, получит ли Украина дополнительный договор о стратегическом партнерстве с США по аналогии с Тайванем и Израилем (в дополнение к уже подписанному договору о гарантиях безопасности)?

Ведь договор о гарантиях безопасности не исключает возможности подписания и договора о стратегическом партнерстве, например, в контексте вопросов ядерной безопасности Украины.

Ведутся ли на этот счет переговоры с командой Трампа? Скоро узнаем.

Источник: пост Куст в Facebook