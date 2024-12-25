Журналист, блоггер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" о том, как сплетались праздники по старому и новому стилю, а украинцы приспосабливаются к этому.

"Родился бог на санях, в лемковском городке Дукли", — утверждал Богдан Игорь Антоныч. Может, и такое. Может быть, и в Дуклях. Может, и на санях. А вот когда именно родился? – Нет ответа.

В Украине началось время рождественских и новогодних праздников. Но никто точно не знает, когда и что праздновать. Ибо праздники по новому и старому стилю так сплелись вместе в народной фантазии, что сбивали с толку даже электронные календари.

"Давайте уже после праздников!". – Давайте! Но не ясно, когда они начинаются и когда заканчиваются. "От Романа до Иордана украинское рамадана". Но когда Романа и Иордана – тоже пока не понятно. Иногда действительно в "рамаданах" разобраться полегче.

– А когда оно Маланка этот год?

– По старому или по новому?

– Да, по-любому

– Кто его знает, нужно в интернете погуглить.

Когда колядовать, когда щедровать, чем посыпать и посев – нет четкого однозначного ответа. – По обстоятельствам и внутренней интуиции.

Дети, воспользовавшись всеобщим хаосом, на всякий случай празднуют обоих "Николаев" и требуют подарков и 6-го и 19-го декабря.

– Это когда теперь, по новому стилю, нужно в прорубь прыгать? — интересуются самые отчаянные.

– Не знаю, как 10-го, или какого?

Да и какая прорубь, когда даже погода запуталась. На дворе в конце декабря, как в конце марта, а на Крещение уже можно и картошку сажать, если так дела дальше пойдут. Нет прорубей и не предполагается в ближайших обозримых прогнозах. С завистью смотрим новости о больших снегопадах в южной Испании.

– Ты помнишь, какой снег был в детстве? – Помню! Сугробы под самую крышу! – А в "Северине Наливайко" Винграновского люди в дома по дымоходам влезали, потому что не могли дверь от снега откопать. – Эх, были времена!

21-го будем праздновать коронацию Дональда Трампа в Белом доме. "Ой на того, Дональда, и на Трампа". Он мир обещал. – Увидим-увидим… Когда-нибудь может и колядки появятся. "Коляд-коляда-коляда, Трамп из-за печи вида. Дональд Трамп – не простой, дайте шаг золотой".

Такое смятение в праздниках – признак сокрушительных времен, в которые мы живем. Хаос в мире, тотальное неустройство в календарях, в сердцах и душах человеческих. Это ненормально, но – нормально. Должны перейти и через это. Великие времена всегда сложны и неясны.

Наверное, так как мы, когда-то чувствовали себя наши предки, когда однажды утопили (то ли в Днепре, то ли в Почайне) старых деревянных богов, и дали – нового. Тогда мнением людей тоже мало кто интересовался. Ничего, привыкли. И объединили Ивана Купала с Иваном Предтечей, а Колодия успешно себе приспособили к началу Пасхального поста. Через костер прыгали себе и дальше, пекли те же блины и искали папоротник в темном лесу.

В конце концов, ни в одной библейской заповеди речь не идет о том, что на кулич нужно кабана заколоть, освятить кольцо колбасы, и покрасить куриные яйца. Люди приспособятся.

Празднование религиозных праздников стало в Украине одним из признаков идентификации. Ты когда Рождество празднуешь? – И не спеши отвечать. Это тест на идеологическую грамотность. Это проверка: наш или наш? Свой или чужой?

Лично знаю семьи, где муж и жена празднуют Рождество порознь. Она – 25 декабря, он – 7 января. Ссорятся, дискутируют. — Деды-прадеды так праздновали! – Деды прадеды в могилах давно, какая им разница? Надо так, как живые люди! – А как люди? – Кто как…

– Раньше оно как-то проще: новый год, первое мая, седьмое ноября. – Какое ноября? Вы что в совок захотели? – Да, нет, просто вспоминаю.

– У меня раньше день рождения на Спаса выпадал, а теперь ничего, – просто день, как день, – жалуются жертвы календарных репрессий.

Самые хитрые тихо празднуют все подряд. И по старому стилю, и по новому. Даже еще подбирают понемногу "праздники" из третьих конфессий. Две Покрова, два новых года, два Рождества. Три кулича. – А чего три? – Еще есть "еврейские кучки". – А, точно.

У нас такая культура, такая история, такие традиции. Даже историки и этнографы порой не подразумевают, что оно, где, когда и каким образом. Но это – хорошо. Как ни странно, такое разнообразие такая мозаичность и полисанктность – признак национального единства. Не нужно этого бояться, не надо этим раздражаться. Оснований для возмущения и так хватает с головой.

Самое главное, что в эти непростые времена, во время войны и воздушных тревог, во времена больших трудностей и экзаменов, мы сохранили способность праздновать и радоваться жизни. Мы не пытаемся жить. Мы – живем. Потому что другой возможности не будет. К сожалению, может ли к счастью, так человеческий мир устроен.

И чтобы там ни было, как бы то ни было, мы точно уверены, что в Святый вечер обязательно сойдет первая заря в вечернем небе. И мы сядем к столу, отведаем кутьи, выпьем по рюмке. И помянем тех, кого нет, и поблагодарим тех, кто выстоял, кто защитил.

И пусть мимо этой первой небесной звезды где-то противно продырнет очередной иранский шахед, должны быть абсолютно уверены: Звезда Рождества преодолеет темень. И по старому стилю, и по новому!

"Ніч у сніговій завії

Крутиться довкола стріх.

На долонях у Марії –

Місяць – золотий горіх"…

Щедрий вечір, добрий вечір!