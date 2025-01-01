Холод и пустота: как выглядит Приднестровье после остановки транзита газа (видео)

Людям рассказали, что нужно делать

С 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию по соображениям национальной безопасности. Без газа осталось непризнанное "Приднестровье". В результате жители самопровозглашенной "республики" остались без отопления и горячей воды, а улицы Тирасполя выглядят пустыми.

Соответствующее видео распространяют в телеграмм-каналах. На опубликованных кадрах, снятых мужчиной заметно, что на улице совсем нет людей, автомобили не ездят по дороге.

Что интересно, РФ отказалась поставлять газ по другим маршрутам, поэтому местных призывают тепло одеваться, вешать одеяла на окна и использовать электрообогреватели.

Напомним, что российская компания "Газпром" в конце декабря сообщила, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдову. Ведь в РФ считают, что "Молдовагаз" не может выполнять финансовые обязательства по действующему контракту. Россияне требуют от Молдовы платить долг за газ своего анклава. В свою очередь Кишинев не признает долг Тирасполя (Москва требует 709 млн долларов) и не планирует его выплачивать. В "Молдовагаз" заявили, что "приняли к сведению" решение "Газпрома" и напомнили: еще с декабря 2022 года весь поставляемый в Молдову газ перенаправлялся в "ПМР".

Готовясь к отсутствию дешевого российского газа, так называемые власти непризнанного "Приднестровья" 11 декабря ввели чрезвычайное экономическое положение. В частности, он предусматривает запрет экспорта энергоресурсов, особый порядок реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой потребности. Также введены ограничения на отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и услуг.

Напомним, Украина и Россия еще до начала полномасштабной войны подписали контракт, предусматривавший транзит российского газа через украинскую территорию. Действие контракта завершилось 31 декабря. Следовательно, с 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. В России подтвердили, что "Газпром" прекратил транзит газа через Украину.

"Телеграф" писал, что в Приднестровье разрешили собирать древесину для отопления как альтернативу российскому газу. Делать это может каждый житель, однако есть ограничения – нельзя использовать бензопилу и транспортное средство для перевозки дров, например легковой или грузовой автомобиль, прицеп.