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Враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох*** - Максим Жорин

Автор
Максим Жорин
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Автор
Россияне приближаются к Днепропетровской области Новость обновлена 05 января 2025, 17:25
Россияне приближаются к Днепропетровской области. Фото Коллаж "Телеграф"

Заместитель командира 3 ОШБрМаксим Жорин утверждает, что мобилизовать общество может не близость врага, а три важных критерия

Я особо не верю в то, что какая-нибудь ситуация сможет мобилизовать общество. У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-нибудь внешнее уже сможет изменить состояние населения.

Мобилизовать сможет только внутренняя политика: подход, отношение к людям, правильная информационная работа, а прежде всего справедливость в стране.

Сегодня с этим большие проблемы. Начиная с мобилизации и завершая коррупцией, абсолютно во всех сферах. Без справедливости невозможно состояние общества, где все работают на одну цель. А без этого, в свою очередь, невозможна борьба.

Источник – сообщение Максима Жорина в Телеграм.

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Теги:
#Днепр #Днепропетровская область