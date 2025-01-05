Заместитель командира 3 ОШБрМаксим Жорин утверждает, что мобилизовать общество может не близость врага, а три важных критерия

Я особо не верю в то, что какая-нибудь ситуация сможет мобилизовать общество. У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-нибудь внешнее уже сможет изменить состояние населения.

Мобилизовать сможет только внутренняя политика: подход, отношение к людям, правильная информационная работа, а прежде всего справедливость в стране.

Сегодня с этим большие проблемы. Начиная с мобилизации и завершая коррупцией, абсолютно во всех сферах. Без справедливости невозможно состояние общества, где все работают на одну цель. А без этого, в свою очередь, невозможна борьба.

Источник – сообщение Максима Жорина в Телеграм.