Не очень сдерживал себя. Сколько раз Зеленский выругался во время подкаста с Фридманом

Больше всего досталось российскому правителю Владимиру Путину

Президент Украины Владимир Зеленский во время трехчасового подкаста с американским блогером Лексом Фридманом избрал достаточно неформальный стиль общения без особой цензуры. Он отказался от официального тона разговора, а отвечая на вопросы подкастера, иногда не сдерживал эмоций и нецензурно высказывался в адрес некоторых событий.

В общей сложности во время подкаста Зеленский выругался не менее четырех раз. Больше всего досталось российскому правителю Владимиру Путину, но пара "добрых слов" была сказана президентом и об украинских партнерах с Запада. Что именно сказал Зеленский и чего касались эти эмоции:

"Это х**ня" . Таким образом, президент прокомментировал поведение западных союзников перед самым вторжением России в 2022 году и их отказы как предоставлять Украине оружие, так и вводить против России превентивные санкции.

. Таким образом, президент прокомментировал поведение западных союзников перед самым вторжением России в 2022 году и их отказы как предоставлять Украине оружие, так и вводить против России превентивные санкции. "Пох*ру" . Зеленский трижды применил это слово, пока говорил с Фридманом о Будапештском меморандуме. Он отметил, что в 2014 году меморандум не сработал именно по этой причине – поскольку всем странам-гарантерам было прямо что "пох*ру" на Украину и украинский народ.

. Зеленский трижды применил это слово, пока говорил с Фридманом о Будапештском меморандуме. Он отметил, что в 2014 году меморандум не сработал именно по этой причине – поскольку всем странам-гарантерам было прямо что "пох*ру" на Украину и украинский народ. "С голой ж*пой" . Зеленский сказал это о Путине, пока объяснял Фридману, почему с российским правителем нужно говорить только с силовой позиции. Напоминая об интервью Путина, которое он дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону, президент напомнил, про что российский правитель говорил со своим американским гостем. Зеленский добавил: "Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голой ж*пой и рассказывает о племенах?"

. Зеленский сказал это о Путине, пока объяснял Фридману, почему с российским правителем нужно говорить только с силовой позиции. Напоминая об интервью Путина, которое он дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону, президент напомнил, про что российский правитель говорил со своим американским гостем. Зеленский добавил: "Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голой ж*пой и рассказывает о племенах?" "Он, бл*ть, их с любовью убивал?" . Зеленский произнес эту фразу, отвечая на вопросы Фридмана по поводу "любви" Путина к русскому народу в контексте упоминания Чеченских войн, где по наименьшим подсчетам российская армия убила более миллиона человек, преимущественно гражданского населения.

. Зеленский произнес эту фразу, отвечая на вопросы Фридмана по поводу "любви" Путина к русскому народу в контексте упоминания Чеченских войн, где по наименьшим подсчетам российская армия убила более миллиона человек, преимущественно гражданского населения. Путину, кстати, досталось еще несколько цензурных, но не менее оскорбительных определений от Зеленского. В частности, украинский президент назвал жителя Кремля "глухим" и "мамонтом", а также сравнил его с Волдемортом, безносым колдуном-преступником из "Гарри Поттера".

Неформальный стиль Зеленского, слегка приправленный нецензурщиной, вызвал дискуссии в украинском обществе. Некоторая часть украинцев осудила его – мол, почему это президент, первое лицо государства, "ругается, как быдло". Однако подавляющее большинство украинцев наоборот оценило пассажи украинского лидера – особенно в адрес Путина. Хотя и слова в адрес "партнеров" тоже вызвали одобрение аудитории.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский резко прокомментировал слова Путина об экспериментальном запуске баллистической ракеты "Орешник" по Киеву. "Люди гибнут, а ему "интересно"… Долбо**б", — написал украинский президент.