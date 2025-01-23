Будут потери и без вести пропавшие

Оперативно-стратегическое командование "Хортица" заявило о риске оперативного окружения Великой Новоселки.

Оперативное окружение там по факту есть, это видно на любой карте, ОСГВ просто адекватно реагирует на существующую обстановку. В оперативном окружении подразделения 110 механизированной бригады и бойцы приданных подразделений.

Что означает оперативное окружение?

1. Это значит, что свободных путей сообщения не осталось, ни одна боевая машина не заедет и не уедет, надо идти пешком, медленно, в зоне действия дронов.

2. Это значит, что раненых эвакуировать невозможно. А значит будут потери без вести пропавшими.

3. Это значит, что сражающиеся там сейчас и те, кто смогут выйти, понесут неоправданные потери. И что некоторые из тех, кто выберется, пойдут в СОЧ.

4. Это значит, что на следующем удобном рубеже обороны у нас будет меньше устойчивых бойцов, потому что мы потеряем их в невыгодных условиях оперативного окружения.

Надеюсь, что вслед за ОСГВ свою позицию как можно скорее определит командование тактической группы "Великая Новоселка" и командование оперативно-тактического управления "Донецк".

Надеюсь, что огласка заставит наконец-то определиться в позиции главнокомандующего ВСУ О. Сырского и Верховного главнокомандующего В. Зеленского.

Пишу это сообщение на случай очередного уголовного дела, вниманию ДБР и контрразведки СБУ. Все уже написали внеочередные боевые донесения, чтобы потом на каких-то отдельных командиров не пытались сбросить всю ответственность.

Источник — Юрий Бутусов в Facebook.