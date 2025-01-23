Придется выходить пешком и с потерями. Что на самом деле означает окружение Великой Новоселки - Юрий Бутусов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Будут потери и без вести пропавшие
Оперативно-стратегическое командование "Хортица" заявило о риске оперативного окружения Великой Новоселки.
Оперативное окружение там по факту есть, это видно на любой карте, ОСГВ просто адекватно реагирует на существующую обстановку. В оперативном окружении подразделения 110 механизированной бригады и бойцы приданных подразделений.
Что означает оперативное окружение?
1. Это значит, что свободных путей сообщения не осталось, ни одна боевая машина не заедет и не уедет, надо идти пешком, медленно, в зоне действия дронов.
2. Это значит, что раненых эвакуировать невозможно. А значит будут потери без вести пропавшими.
3. Это значит, что сражающиеся там сейчас и те, кто смогут выйти, понесут неоправданные потери. И что некоторые из тех, кто выберется, пойдут в СОЧ.
4. Это значит, что на следующем удобном рубеже обороны у нас будет меньше устойчивых бойцов, потому что мы потеряем их в невыгодных условиях оперативного окружения.
Надеюсь, что вслед за ОСГВ свою позицию как можно скорее определит командование тактической группы "Великая Новоселка" и командование оперативно-тактического управления "Донецк".
Надеюсь, что огласка заставит наконец-то определиться в позиции главнокомандующего ВСУ О. Сырского и Верховного главнокомандующего В. Зеленского.
Пишу это сообщение на случай очередного уголовного дела, вниманию ДБР и контрразведки СБУ. Все уже написали внеочередные боевые донесения, чтобы потом на каких-то отдельных командиров не пытались сбросить всю ответственность.
Источник — Юрий Бутусов в Facebook.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.