Действительно ли ВСУ попали в окружение в Макаровке? В Силах обороны дали четкий ответ

Россияне лезут со всех ног

Информация о возможном окружении украинских военных подразделений в районе Макаровки, распространенная авторами сервиса DeepState, не соответствует действительности.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в разговоре с "Укринформом". По его словам, российские войска в течение последних дней предпринимают активные попытки продвижения в районе Новоселки. В частности, за прошедшие сутки было зафиксировано 47 попыток наступления, а сегодня — 44. Российские подразделения пытаются окружить позиции украинских войск с восточного фланга и северного направления.

"Наши подразделения ведут активную оборону и осуществляют необходимые стабилизационные мероприятия. Пока никаких оснований говорить об окружении нет", — подчеркнул Волошин.

Ситуация в Макаровке по данным DeepState

Представитель Сил обороны привел конкретные данные по потерям российской стороны. По его информации, ежесуточно выводится из строя около 200 военнослужащих и значительное количество военной техники противника.

Так, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили:

8 танков;

около 15 бронированных машин;

Потери российской стороны за 23 декабря:

4 танка;

5 боевых бронированных машин.

"Наши подразделения эффективно противодействуют попыткам прорыва обороны и в случае возможности восстанавливают тактическое положение", — отметил Волошин. По его словам, ситуация на Времевском направлении остается напряженной, однако контролируемой.

Также ранее "Телеграф" писал, что ситуация вокруг Великой Новоселки осложняется.