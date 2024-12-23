Действительно ли ВСУ попали в окружение в Макаровке? В Силах обороны дали четкий ответ
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Россияне лезут со всех ног
Информация о возможном окружении украинских военных подразделений в районе Макаровки, распространенная авторами сервиса DeepState, не соответствует действительности.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в разговоре с "Укринформом". По его словам, российские войска в течение последних дней предпринимают активные попытки продвижения в районе Новоселки. В частности, за прошедшие сутки было зафиксировано 47 попыток наступления, а сегодня — 44. Российские подразделения пытаются окружить позиции украинских войск с восточного фланга и северного направления.
"Наши подразделения ведут активную оборону и осуществляют необходимые стабилизационные мероприятия. Пока никаких оснований говорить об окружении нет", — подчеркнул Волошин.
Представитель Сил обороны привел конкретные данные по потерям российской стороны. По его информации, ежесуточно выводится из строя около 200 военнослужащих и значительное количество военной техники противника.
Так, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили:
- 8 танков;
- около 15 бронированных машин;
Потери российской стороны за 23 декабря:
- 4 танка;
- 5 боевых бронированных машин.
"Наши подразделения эффективно противодействуют попыткам прорыва обороны и в случае возможности восстанавливают тактическое положение", — отметил Волошин. По его словам, ситуация на Времевском направлении остается напряженной, однако контролируемой.
Также ранее "Телеграф" писал, что ситуация вокруг Великой Новоселки осложняется.