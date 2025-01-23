Будуть втрати і безвісти зниклі

Оперативно-стратегічне командування "Хортиця" заявило про ризик оперативного оточення Великої Новосілки.

Оперативне оточення там по факту є, це видно на будь-якій карті, ОСУВ просто адекватно реагує на наявну обстановку. У оперативному оточенні підрозділи 110-ї механізованої бригади та бійці приданих підрозділів.

Що означає оперативне оточення?

1. Це значить що вільних шляхів сполучення не залишилось, жодна бойова машина не заїде і не виїде, треба йти пішки, повільно, у зоні дії дронів.

2. Це значить, що поранених евакуювати неможливо. А значить будуть втрати безвісти зниклими.

3. Це значить, що ті, хто б'ються там зараз, і ті, хто зможуть вийти, понесуть невиправдані втрати. І що дехто з тих, хто вибереться, підуть у СЗЧ.

4. Це значить, що на наступному зручному рубежі оборони у нас буде менше стійких бійців, тому що ми їх втратимо у невигідних умовах оперативного оточення.

Сподіваюсь, що слідом за ОСУВ свою позицію якомога швидше визначить командування тактичної групи "Велика Новосілка" та командування оперативно-тактичного управління "Донецьк".

Сподіваюсь, що розголос змусить нарешті визначитись у позиції головнокомандувача ЗСУ О. Сирського та Верховного головнокомандувача В. Зеленського.

Пишу цей допис на випадок чергової кримінальної справи, до уваги ДБР та контррозвідки СБУ. Усі вже понаписували позачергові бойові донесення, щоб потім на якихось окремих командирів не намагались скинули усю відповідальність.

Джерело — Юрій Бутусов у Facebook.