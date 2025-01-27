Советник мэра Мариуполя поделился мнениями о том, почему не стоит верить пересказам

Про Буданова и так ли плохо?

Первый. Это — свободное изложение со слов не Буданова, а слышавшего Буданова и теперь, через некоторое время, пересказывает свое понимание слов Буданова. То есть, никакой прямой речи. Прямая классическая ситуация по анекдоту:

"Го*но ваш Бетховен! А ты слышал? Нет, мне, Николай назрел!"

Второе. Даже если слова Кирилла Буданова переданы дословно, то мы не знаем контекста. А он должен быть. Без контекста ничего. Ничего, что говорит ничего.

Третье. А кто вообще вам сказал, что риски запуска процессов, которые могут разрушить нашу государственность, все прошли? Вопрос в другом — что это за риски и насколько они реальны? Вот, например, удар тактическим ядерным оружием по нам может повлиять на такие процессы? Безусловно. Но, насколько он реален сейчас? Минимально. А насколько он реален за полгода? Никто не знает. Поэтому, ну это очевидные вещи должны быть.

Ну и в конце уже из личного Не со слов или сказаний. Буданов отвечает на вопросы всегда, но если взять одну фразу из ответа или без контекста беседы, то можно сделать любую пугающую или успокаивающую. В зависимости от цели. Поэтому его нужно слушать целиком, потому что его мысли очень интересны и не режутся на куски фраз для цитирования. Никогда.

А насчет рисков. Он озвучивает их гораздо больше, чем переговоры. Но снова возвращаемся к предыдущему пункту.

Поэтому, честно, тот, кто привел эту цитату, точно хотел достичь результата, которого достиг. И это не предотвратит нас. Прочь.

Вывод. Выдыхайте и работайте на победу. И будет нам счастье.

Источник — сообщение Петра Андрющенко у Телеграмм.