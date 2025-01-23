Почему Путину ножен новый формат войны, а не завершение текущей — СМИ

Кремль заинтересован в продолжении боевых действий, убежден эксперт

Российский президент Владимир Путин не заинтересован в окончании войны с Украиной — вероятно, он хочет изменить характер противостояния с Западом.

Об этом в авторской статье для Foreign Affairs пишет член Научно-консультативного совета Финского института международных отношений Андрей Колесников. По словам эксперта, Путин, начав вторжение в Украину, потерял влияние на республики бывшего СССР.

Также Россия не сумела предотвратить расширение НАТО — туда вступили Финляндия и Швеция.

В то же время Россия с каждым днем ощущает на себе негативные последствия из-за западных санкций и чрезмерных расходов на войну.

Эксперт считает, что Путину нужна война, которая способствовала бы мобилизации российского населения в поддержку режима. При этому Путину не нужны затраты, которые подрывают стабильность всей политической и экономической системы России.

Вместе с тем, у России сейчас нет достаточного количества материальных и демографических ресурсов, чтобы полностью захватить и подчинить себе Украину.

Как сообщалось ранее, кандидат политических наук Николай Капитоненко рассказал "Телеграфу", что Трамп хочет сделать Россию нейтральной или перетащить на свою сторону в грядущем противостоянии между США и Китаем.