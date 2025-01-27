Америка будет собирать ренту с врагов и союзников. Вторым не повезет больше

Новая философия жизни Дональда Трампа:

Америка должна стать получателем (реципиентом) основных глобальных рент и бенефитов для поддержания высокого уровня жизни американских граждан, покрытия структурных дисбалансов и дефицитов американской экономики (в первую очередь, торгового и бюджетного).

Мир должен платить Америке за право "быть с ней", торговать с ней, развиваться вместе с ней.

Америка будет собирать инвестиционную, торговую, экономическую, энергетическую, технологическую и даже кадровую ренты со своих врагов и еще больше – со своих союзников.

Почему "друзья" будут платить больше? Потому что в "счет на оплату" включены услуги безопасности с использованием ядерного щита Америки.

Почему "враги" будут платить меньше? Потому что они выполняют роль "загонщиков" для "друзей". Они "загоняют" в стойло стадо "геополитических баранов", которых можно неплохо "остричь".

Есть "пастух" — США, есть "волки" — враги и есть "бараны" — союзники.

Поэтому не Америка должна тратить свой геополитический ресурс для защиты Европы в контексте противостояния с Россией, а Европа должна инвестировать свои ресурсы в геополитический потенциал США в контексте их противостояния с Китаем.

Только одна страна не платит США за "билет безопасности" — это Израиль. И при Трампе – этот "неплатеж" будет еще больше.

Израиль и Иерусалим – это точка мессианской опоры для консерваторов, выросших в "профессиональной этике аскетического протестантизма", по словам Макса Вебера.

Особенно с учетом нынешнего протестантско-иудаистического синтеза в рамках концепции "Нового Сиона".

Цель Трампа – создать новую американскую глобальную мир-систему.

Термины "мир-экономики", "мир-системы" и мир-системного подхода и анализа были заложены такими выдающимися учеными как Бродель и Валлерстайн.

В частности, Бродель выделял следующие признаки мир-экономики – это самостоятельный кластер общей мировой экономической системы, способный быть самодостаточным, прежде всего за счет гармоничных и эффективных внутренних связей и логической структуры.

Своеобразным "ключом" концепции Валлерстайна по миросистемному построению крупных глобальных кластеров является учение о гегемонии и Гегемоне.

Гегемон зарождается и развивается за счет особого статуса построенной им мир-системы, в формате ядра которой выделяется государство, имеющее ключевые конкурентные преимущества над ключевыми конкурентами и соперниками.

Признаком такой мир-системы Валлерстайн называл наличие сверх-города в качестве ядра или нескольких сверх-городов в качестве субъядер.

Мир-система развивается в формате центра, который должен получать все геополитические профиты и бенефиты и широкой Ойкумены, расположенной вокруг ядра.

Формат такой Ойкумены достаточно разветвленный:

- полупериферия, права которой относительно приближены к правам и статусу ядра;

- сырьевая ресурсная периферия, которая имеет защиту Гегемона, но не имеет прав на его профиты и геополитические бенефиты.

Территории в виде периферии находятся в подчиненном состоянии, лишены прав на самостоятельное определение стратегии своего развития.

Функция периферии – это концентрические круги вокруг ядра и стратегическая защита оного.

По определению Броделя, условия пребывания обитателей таких периферий вокруг Гегемона подобны дантовому Чистилищу или даже Аду.

Очень примечательно, что начало второй каденции Трампа многие аналитики сравнивают с президентом Мак-Кинли, который заложил в конце 19 века фундамент новой Американской империи 1.0. и принципы американского империализма как такового.

Эти принципы имеют глубокие корни в протестантской этике, концепции конечного предопределения и первородного греха, переносимого из мира людей-индивидуумов в мир отдельных стран.

В рамках этой концепции, бедность отдельной страны, как и бедность конкретного человека – это проявление Божьего отторжения, Богооставленности, греховности, которые не подлежат исправлению.

Более того, любые попытки такого исправления – это противодействие Божьей воле и риск потери собственного Богоизбранничества.

Общеизвестно, что Мак-Кинли, как и Трамп, пользовался почти мессианской поддержкой части населения США.

Во времена Мак-Кинли состоялась аннексия Гавайев (точно также, как сейчас Трамп пытается осуществить аннексию Гренландии), были взяты под контроль в виде колоний Гуам, Пуэрто-Рико и Филиппины.

Последние были захвачены в результате американо-испанской войны, а затем – по итогу филиппино-американского военного противостояния, которое было достаточно продолжительным.

Мак-Кинли фактически заложил фундамент доминирования США в глобальном мире в 20 веке, которое в результате двух мировых войн и победы в Холодной Войне, только усилилось.

Здесь следует снова вспомнить концепцию Валлерстайна относительно отдельной мир-системы – ее успеху способствует наличие естественных или искусственных преград на границе с другими конкурирующими мир-системами.

Расходы на преодоление которых должны быть достаточно высокими для того, чтобы не происходили попытки разрушения конкурирующей мир-системы.

В этом контексте, США имеют уникальные естественные защитные барьеры своей мир-системы в виде трех океанов.

Европейская мир-система в формате ЕС и Евразийская в виде синтеза Китая и РФ (эту новую мир-систему можно условно назвать Монгольской империей 2.0 или определенной реинкарнацией первой сухопутной евразийской империи Чингисхана), таких естественных препятствий между собой не имеют и роль барьера выполняет балто-черноморская геополитическая дуга посредством вовлечения в нее ряда стран.

Именно поэтому и стратегия Мак-Кинли, и стратегия Трампа – это усиление доминирования США в индо-тихоокеанском регионе и Филиппины в этом контексте сыграют одну из ключевых ролей.

Только у Мак-Кинли был довольно слабый соперник в виде деградирующей испанской империи, а у Трампа – растущая и мощная китайская империя и китайская мир-система.

Мак-Кинли отметился и введением "золотого стандарта" доллара, что явилось одним из важных шагов на пути получения долларом статуса мировой резервной валюты.

Идея Трампа сейчас заключается в предоставлении доллару "цифрового стандарта" в виде сочетания его с миром глобальных криптовалют — посредством развития стейблкоинов (usdt).

По мнению Трампа, в 21 веке новое золотое – это "цифровое золото" (недаром и биткоин называют "цифровым золотом"). И получение США лидерства в этом направлении, обеспечит и лидерство доллара как мировой резервной валюты на весь 21 век.

Мак-Кинли увеличил таможенный импортный тариф до 57%. О том же говорит и Трамп.

Единственное отличие между ними – это то, что Мак-Кинли отошел от доктрины Монро, которая заключалась в концентрации интересов США на Западном полушарии, а Трамп фактически возвращается к доктрине Монро 2.0. – "присоединение Канады", новая политика в отношении Мексики, Венесуэлы, Колумбии, посягательства на Панамский канал и т.д.

Так что недаром Трамп обещает, что самой высокой горе Северной Америки – горе Денали на Аляске, которая когда-то носила имя Мак-Кинли в честь бывшего президента и которой было присвоено индейское название племени атабасков "Великая", будет возвращено предыдущее название.

Что также объединяет Мак-Кинли с Трампом – это жесткий протекционизм в экономической политике.

В этом контексте, Трамп будет пытаться снова перезагрузить условия зоны свободной торговли с Канадой и Мексикой, используя торговые войны для усиления американской мир-системы: аннексия Гренландии, как когда-то Гавайев, включение Канады в структуру мир-системного ядра США и превращение Мексики в полупериферию канадско-американской мир-системы.

Гренландия – как естественный барьер по сдерживанию арктической экспансии РФ.

Параллельно, с помощью импортных пошлин, Трамп будет пытаться выиграть конкурентную цивилизационную борьбу с Китаем и превратить ЕС в источник "вечной экономической и торговой ренты" в пользу США для финансирования этого противостояния с Поднебесной.

Британия в Атлантике тоже будет вовлекаться в структуру ядра новой американской мир-системы, равно как и Австралия в Индо-Тихоокеанском регионе (с превращением Филиппин в "полупериферию" этого образования по аналогии с Мексикой).

Эту мир-систему можно условно назвать "Новой Атлантидой".

В ее ядро войдет США, Канада, Австралия, Британия. Полупериферию сформируют Мексика и Филиппины. Донорами станут ЕС и Япония. А периферия – Латинская Америка. Сакральная точка опоры – Израиль.

И вот мы наблюдаем уже не конструкт глобального мира, а, скорее, новый формат глобальной фрагментации, в котором действуют все законы мировой селекции и кооперации, но уже в рамках отдельных мир-систем.

Теперь правила соблюдаются только в рамках отдельных мегакластеров.

Если твоя страна находится за пределами такого "таксона", то она может подвергнуться самому изощренному инструментарию неконкурентного влияния и неоколониализма.

В формате глобальной фрагментации США могут вести откровенно дискриминационные торговые войны с Китаем или ЕС и даже переписывать в одностороннем порядке подписанные ранее торговые соглашения.

Новую максиму современного мира можно определить следующим образом:

"Счастье для тех, кто находится в ядре ключевой мир-системы. Сносные условия для тех, кто оказался в ее полупериферии. И горе тем, кто находится на периферии таких глобальных мир-систем".

Источник — Facebook Алексей Кущ.