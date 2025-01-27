Занимается гольфом и ведет роскошный образ жизни: как выглядит старшая внучка Трампа и что о ней известно

Кай – старшая из десяти внуков известного политика

Дональд Трамп является одним из самых влиятельных политиков ХХ века. Он отличается авторитарной манерой общения и резкими высказываниями. С тех пор как политик второй раз стал президентом, внимание приковано не только к нему, но и к его родным.

В частности, в сети обсуждают старшую внучку новоизбранного президента США, которую называют его любимицей. Речь идет о Кай Мэдисон Трамп. Больше расскажет "Телеграф".

Что известно о Кай Трамп

Кай Трамп родилась в Нью-Йорке в 2007 году. Ее отцом является Дональд Трамп-младший и модель Ванесса Гейдон. Кай стала первым ребенком супругов. Она имеет троих братьев и сестру: Дональда III, Тристана, Спенсера и Хлою.

Кай с дедушкой Дональдом Трампом, фото с ее инстаграма

В 2018 году родители Кай развелись. Вместе с мамой девочка перебралась во Флориду. Они живут недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Внучка американского президента ходит в частную элитную школу The Benjamin School.

Главное увлечение Кай – гольф. Она занимается этим видом спорта с 4 лет. Девушка возглавила школьную команду по гольфу и постоянно участвует в соревнованиях. В частности, побеждала на женских клубных чемпионатах в 2022 и в 2024 году в Trump International Palm Beach.

Кай Трамп занимается гольфом, фото с ее инстаграма

Вероятно, внучка Трампа продолжит заниматься гольфом и после окончания школы, выбрав соответствующий вуз. Также Кай периодически играет вместе с дедушкой.

Кай с Дональдом Трампом и сестрой играет в гольф, фото с ее инстаграма

Дональд Трамп с внучкой Кай, фото с ее инстаграма

В 2024 году Кай выступала на Национальном съезде Республиканской партии во время предвыборной кампании. Она отметила, что Трамп для нее — "обычный дедушка", мотивирующий ее двигаться к своим целям.

Кай Трамп высказалась о дедушке

Внучка Трампа была на всех мероприятиях, связанных с инаугурацией ее дедушки. Среди них – Балл свободы, на который девушка избрала два изысканных образа. Первым аутфитом было роскошное длинное платье Sherri Hill серебристого оттенка. Верхняя часть платья прилегала к фигуре и имела вырез под грудью. В нижней части наряд имел разрез от бедра и спадал в пол. Кай дополнила лук блестящими босоножками в тон платья, браслетами и серьгами.

Серебряное платье Кай Трамп на Балу свободы, фото с ее инстаграма

Внучка Трампа выбрала роскошное платье на инаугурацию, фото с ее инстаграма

Второе платье было темно-синего цвета и без бретелек. Оно сопровождалась пайетками, разрезами и свободной юбкой. Кай украсила образ часами, браслетами и бусами.

Второй образ Кай Трамп на Балу свободы, фото с ее инстаграма

В инстаграме за Кай Трамп следит 1,4 миллиона пользователей. Она демонстрирует роскошную жизнь: занятия гольфом, стоимостные луки, встречи с влиятельными спортсменами и политиками.

Кай Трамп в розовом платье, фото с ее инстаграма

Кай Трамп много лет занимается гольфом, фото с ее инстаграма

Кай Трамп любит элитные автомобили, фото с ее инстаграма

Кай Трамп с Илоном Маском и его сыном, фото с ее инстаграма

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой образ избрала Мелания Трамп на инаугурацию Дональда Трампа. Этот лук обсуждал весь мир.