Украинский философ, старший преподаватель Киево-Могилянской академии Владимир Ермоленко рассказал, что делает Россия, чтобы победить Украину

Читая новостную ленту, у меня (видимо, и у вас) появляется ощущение, что мир медленно осыпается. Рассыпается. Раскачивается. Разрушается.

Когда я выхожу в материальную реальность, и особенно когда мы ездим по Украине, у меня ощущение другое. Все стоит. Пустило корни. Имеет запас жесткости. Слепленное миллионами шагов заботы.

Никто никуда не уходит.

И тогда я очень ясно понимаю:

Россия не победит нас силой, не разрушит нас ракетами. Но может победить коварством. Микроскопический вирус. Мыслью. Восприятием. Эмоцией.

Если им удастся заставить нас думать определенным образом, чувствовать определенным образом, воспринимать определенным образом – тогда у них есть шанс победить

Какая же это мысль-вирус?

Что все рушится. Что все осыпается. Что все рассыпается. Что все сделано из песка.

Что твой сосед – враг. Что "наверху" – только предатели. И "внизу". И через дорогу. Словом, что мы – карточный дом.

Информация и пропаганда – не просто оружие. Она более мощное оружие, чем обычное. Цель информационной войны – не ввести в заблуждение и не говорить ложь. Ее цель – заставить врага думать так, как ты хочешь. Действовать так, как ты хочешь. То есть: лишить его собственной воли.

Воля – ключевое слово украинской культуры. Ибо это и свобода, и воля, и воля овладеть своими волями и волей других.

Россия не может победить нас. Но она может запустить вирус, из-за которого мы победим сами себя. Из-за которого мы направим свою волю против самих себя.

Так было в нашей истории не один раз. Пора наконец учиться на собственных ошибках

Источник: пост Ермоленко в Facebook