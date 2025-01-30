Есть хороший и плохой сценарий завершения войны

С нетерпением жду середины следующей недели. Должны произойти события, после чего можно будет начать (!) вносить некоторую ясность.

Пока затронем общечеловеческое.

10-й день после инаугурации Трампа. 10% времени на "урегулирование в течение 100 дней" позади. Звонок Путину по-прежнему готовится…

Новая администрация уже вынуждена расследовать две авиакатастрофы: Ф-35 на Аляске, а также столкновение гражданского самолёта и вертолёта прямо в Вашингтоне. ХАМАС постепенно отдаёт заложников…

Это к чему? Это к тому, что продолжаем фокусироваться на фактах, чтобы не утонуть.

1) Градус внутреннего мракобесия в Украине растёт;

2) Пауза в невоенной иностранной помощи ситуацию пока не драматично, но ухудшает;

3) В США со скрипом назначен новый глава Пентагона. Хотя многие вообще сомневались, что назначение состоится. Нас это касается, потому что глава Пентагона в любом случае выступает координатором международной военной помощи. Как МИНИМУМ – давая разрешение на поставки/использование целого спектра формально неамериканского оружия. Если он отзовёт эти разрешения, бан от USAIDа покажется лёгким недоразумением.

4) Со времени последнего пакета военной помощи в рамках полномочий президента США (PDA) прошло 3 недели. Для сохранения ритма в течение 2 недель должен быть обозначен какой-то новый формат. Не исключаю, что всё продолжит ехать, просто без лишних заявлений.

5) Темп продвижения российской армии снижается – об этом говорят и официальные данные, и вменяемые эксперты. Ситуация остаётся очень тяжёлой, есть тревожные моменты в Харьковской области, россияне ползут вперёд, усеивая всё своими трупами. Но они замедляются.

На этом фоне в публичном пространстве назойливо укатывают "лыжню", в которую загоняют весь дискурс. Речь идёт о двух сценариях: "по-хорошему" — прекращение огня в течение 100 дней, и "по-плохому" — неудача первых контактов и заход на ещё один полугодичный цикл войны.

Материальной основой для теоретического (!) прекращения огня через "100 дней" является только одно: утрата Россией способности давить на фронте. Нет — нет.

Инструменты, которые есть в распоряжении США, не дадут эффекта в течение 100 дней, только в сценарии "по-плохому". Т.е., на кратком отрезке будут уговаривать с помощью УГРОЗЫ применения этих инструментов. А угроза – это вопрос веры.

Если россияне найдут способ пополнять войска биомассой без объявления новой волны массовой мобилизации (например, ГУР заявил, что россияне ежемесячно планируют набирать 10 тыс. только зэков, должников и т.д.), они продолжат давить, без вариантов.

Означает ли это, что мы неизбежно зайдём в новый полугодичный цикл? Есть нюанс.

Решения Кремля будут продиктованы таким:

1) поверит ли Кремль в то, что США задействуют рычаги в полном объёме (ибо это больно);

2) как в Кремле оценят способность США РЕАЛИЗОВАТЬ угрозы, ибо это две большие разницы;

3) как в Кремле оценят вероятность обвала Украины изнутри;

4) как в Кремле оценят перспективы поддержки Украины (скорость, ритм, масштабы) со стороны партнёров на вторую половину 2025 года.

В Москве наверняка трезво оценивают, что в случае захода на новый полугодичный цикл войны США могут очень сильно навредить России. Плюс в самой РФ нарастает объём техногенных проблем (корабли, самолёты, все виды инфраструктуры). Это угроза цепной реакции.

Заходить в новый цикл и нести колоссальный урон рационально в том случае, если Москва уверена в способности обвалить Украину в ходе горячей фазы войны. Тогда приз компенсирует все потери.

Это основные элементы пазла, которые дают представление, когда их собираешь по принципу "если/то".

Если: 1) Украина не валится; 2) российская власть не находит способ нарастить поставки мяса на фронт без принудительной массовой мобилизации; 3) США доказывают готовность закрутить гайки РФ и не способствуют своими действиями обвалу Украины, 4) начинается вменяемый диалог о поддержке Украины во второй половине 2025 года, то шансы на прекращение огня к лету растут.

Для России это невыгодный сценарий, потому что в Кремле явно рассчитывают на более масштабный приз в виде демонтажа украинской государственности. Иначе зачем это всё? Ради руин Бахмута и Волчанска?

Поэтому, сохраняя основной трек – продолжение войны, Кремль публично ИМИТИРУЕТ намерение разговаривать и параллельно готовится превратить нас в фарш комбинацией военных и невоенных методов.

Этот запасной трек включает в себя ряд элементов.

Один из них – это провокация разброда и шатания на выборах в Украине, которые теоретически могут состояться после остановки огня. Россияне готовятся к нашим гипотетическим выборам едва ли не активнее, чем отечественные девианты из разных лагерей.

Второй элемент связан с активностью РФ за границей. Логика примерно такая. Все ж за мир, не так ли? Чтобы запустить процесс, надо обозначить шаги в целях укрепления взаимного доверия. Открутить немного гайки. Невоенные, гуманитарные. Восстановить некоторые связи.

Очевидно, что никто не будет снимать санкции против российских военных заводов. А вот реанимировать профессиональные контакты в науке, образовании, культуре, искусстве и т.д. – захотят аж бегом.

И повод есть – 80-летие победы над нацизмом и японским милитаризмом, празднование которого растянется до сентября (!).

Орды европейских и американских симпатиков РФ уже бубнят, что надо бы как-то разблокировать диалог. На днях президент Бразилии заявил, что примет участие в мероприятиях 9 мая в Москве. И он – далеко не последний.

Надо быть морально готовым, что с весны будут постепенно открываться шлюзы и на запад обрушится лавина россиян. Также будет организован встречный поток в Россию. Людям с тонкой душевной организацией стоит уже сейчас психологически готовиться к сценам братания европейцев и американцев с россиянами по отраслевому принципу.

В Кремле не идиоты. Они не будут сразу толкать на запад условную Скабееву. Никакой идеологии, минимум политики. Основной посыл: давайте вынесем "конфликт" за скобки и восстановим профессиональные связи. Пусть физики и математики говорят о своих материях, пусть гастролируют симфонические оркестры, пусть музеи взаимно показывают импрессионистов и т.д.

Объективно ситуация такая: в России кратно больше, чем в Украине, людей, которые могут поехать на запад и квалифицированно говорить о математике/физике/Чайковском/ "Войне и мире".

Если будет запущен процесс восстановления этих связей, будет эмоциональный подъём, ощущение потерянного времени из-за "конфликта" и т.д. Как следствие – это всё будет канализировано в срыв любых форм поддержки Украины, начиная со второй половины 2025 года.

Это ещё один мааааленький аспектик приостановки американских грантов.

Богомерзкие гранты помогали не умереть с голоду людям, которых украинское государство не финансирует. Всем этим убогим учёным, работникам образования, деятелям направлений культуры, которые никогда не станут коммерческими, и т.д. Принимая участие в конференциях типа "Трансгендеры и математический анализ", часть специалистов сохраняла возможность что-то есть, платить коммунальные услуги и заниматься этим самым математическим анализом. Кто-то даже получал финансирование на зарубежные поездки, поддерживал контакты.

Если в ближайшие полгода россиян станет в приличных странах заметно больше, а наших – ещё меньше, чем было – мы это прочувствуем не в сфере культуры/науки…, а в обороне.

Ввиду чего я искренне надеюсь, что заявление компенсировать хотя бы часть утраченной помощи за счёт государства будет подкреплено действием. Ибо конкретно в этом (!) году даже визиты кукольных театров за границу будут работать на оборону.

Если 1) внутри Украины будет нарастать раздрай, 2) американцы будут исполнять что-то невнятное, 3) европейцы увязнут в своих проблемах, то шансы на прекращения огня резко сократятся, ибо Кремль сохранит веру в основной план и настроится терпеть ещё как минимум до конца 2025 года.

Ситуация далеко не безысходная. Но требует предельной концентрации и самоотдачи. Начиная с главного: не творить ерунды.

Даже в нынешней обстановке (при всё объёме известных проблем) армия замедляет россиян, дроны "вводят санкции". Впереди – февраль. Ожидается похолодание. Это будет испытанием для всех. Россияне наверняка попытаются обрушить энергосистему на пике морозов, но результативность их атак резко упала. Плюс у них самих традиционно возникнет масса проблем.

Ввиду чего нам предстоит решить эпически сложную, но посильную задачу – не упороться хотя бы до апреля из-за собственного энтузиазма множить проблемы. Также есть фронт работ для диаспоры/переселенцев, ибо они уже там, в Европе. Новое министерство должно этих людей вооружить знаниями и помочь организоваться.

Источник — Facebook Алексея Копытько.