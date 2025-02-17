Эксперт Института энергетических стратегий проанализировал, почему США "качают" тему ископаемых Украины

Миф о редкоземельных металлах

Редкоземельные металлы Украины для США – это миф для завершения войны. И пусть договоров будет хоть на 3 триллиона долларов.

Если кто-то хочет верить, что пришла добрая фея и за ночь наколдовала в Украине запасы, месторождения, готовые шахты или карьеры для добычи редкоземельных металлов – это уже сфера психоанализа и психотерапии.

Красивая голливудская история о редкоземельных металлах – это игра в наперстки. Пока мы следим за своим шариком, то шарик уже давно в кармане Трампа. Поэтому воспринимать "договор об ископаемых" как панацею для Украины – нельзя. Ни философски, ни экономически, ни политически.

Но народ с удовольствием верит в сказки. И неудивительно, что история о грандиозных запасах редкоземельных металлов в Украине, которые все больше ценятся в будущем мире, очень хорошо прижилась на переговорной площадке о завершении войны в Украине.

Сразу скажу, что у нас для американцев только старые, проверенные и исследованные газ, нефть и руда (в т. ч. титана). Дополнительные истории об участии американцев в приватизации государственных монополий – это побочный эффект. Зачем компаниям из США дотационный "Энергоатом" (государство), который потребует все больше и больше вложений, ремонтов и замены блоков? А старые и разбитые угольные ТЭС (ДТЭК)? Американцам не нужны здесь солнечные и ветровые станции. У них своего столь ненужного и дотационного добра хватает.

Можно было бы подумать о ликвидном рынке продаж газа (Нафтогаз) и "Оператор ГТС" для потенциального продолжения транзита российского газа. Но там настолько мало денег с точки зрения условного Shell или Chevron, что "зачем козе баян".

Из нынешней исторической парадигмы можно заключить, что США действительно застряли в войне Украины и России. Выйти из нее без имиджевых проигрышей будет невозможно. Отсюда и попытка США и Трампа якобы получить компенсацию. Это для внутреннего американского рынка и медийной картины.

И возвращаясь к "наперсткам" — выгода США будет точно не в редкоземельных металлах, не в приватизации. Ведь ждать 20-30-40 лет для получения результата – это невыгодно.

Невозможно ведь разрабатывать то, чего не существует. И даже если пытаться разведывать и обустраивать месторождения таких металлов, сколько времени и средств на это уйдет – никто, вообще никто не знает.

Не стоит тешить себя иллюзией, что это "злой" Трамп придумал раскулачить Украину на полезные ископаемые. Байден полностью разделял мнение о раскулачивании Украины. Вспомним швейцарское Лугано в 2022 году и Лондон в 2023 году. И планы обновления Украины включали в себя предложения инвестиции в полезные ископаемые и приватизацию. В одном случае насчитали всего более 700 млрд. долл., а во втором – более 400 млрд. Просто европейцы делали это интеллигентно и не торопились. Кстати, в 2024 году уже никого не удалось развести на мощную инвестиционную recovery конференцию.

Реальный интерес США (и Европы) остается в треугольнике – газ, руда, немного нефти. И США не впервые "качают" тему ископаемых Украины. Такую же схему инвестиций в недра пытались реализовать в 2012-2013 гг., когда президент Янукович договаривался с США о приходе Shell, Chevron и ExxonMobil в континентальную газодобычу Украины и добычу газа на шельфе Черного моря. Красивые истории о добыче сланцевого газа со временем плавно перешли бы в добычу традиционного газа.

Соглашение об использовании полезных ископаемых – это не ноу-хау Трампа. И не ноу-хау Байдена, потому что рано или поздно и они поставили Украину перед фактом "деньги назад". Первым был Обама. При нем впервые официально заключили соглашения о полезных ископаемых через Shell, Chevron и ExxonMobil.

Безусловно, компании из США придут в Украину. Интересных сфер для работы хватает, в том числе добыча полезных ископаемых. Но они скорее будут "делить апельсин" вместе с компаниями из Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, менее влиятельными странами-посредниками, их оффшорами и т.д. И здесь уже за ними могут проявиться интересы России.

Источник: Facebook-страница Юрия Корольчука.