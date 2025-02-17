Украина и ОАЭ подписали историческое соглашение: подробности визита Зеленского

Украина и ОАЭ заключили первое историческое соглашение об экономическом партнерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел переговоры с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

Главными темами стали обмены пленными, развитие экономического сотрудничества и продовольственная безопасность. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Освобождение украинских военных и поддержка мира

Зеленский поблагодарил ОАЭ за посредничество в освобождении украинских пленных: уже произошло 12 обменов, и Украина стремится продолжить это сотрудничество. Президент также рассказал о ситуации на фронте и призвал ужесточить санкции против России из-за ее союза с Северной Кореей и Ираном.

Сотрудничество в продовольственной сфере

Обсудили гуманитарные инициативы Украины. Благодаря программе "Зерно из Украины" доставлено более 286 тысяч. тонн продовольствия в 15 стран. Зеленский представил новый проект "Продовольствие из Украины", нацеленный на поддержку Сирии, и пригласил ОАЭ присоединиться.

Историческое экономическое соглашение

Ключевым событием стало подписание в присутствии президентов Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Об этом сообщает Юлия Свириденко, первый вице-премьер — министер экономики.

Это первый подобный договор Украины со страной Залива, открывающий доступ украинским товарам на рынок ОАЭ на 96,6%. Она также либерализует инвестиции, цифровую торговлю и упрощает регистрацию украинского бизнеса с долей иностранного капитала до 100% в свободных экономических зонах.

"Это соглашение придаст мощный импульс для развития наших экономик, усиления сотрудничества в ключевых секторах и станет фундаментом для дальнейшего стабильного взаимодействия между нашими странами " — пишет Юлия Свириденко.

Этот визит стал важным шагом по укреплению отношений между Украиной и ОАЭ, открыв новые горизонты для экономического сотрудничества и гуманитарного партнерства.

Ранее Телеграф писал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам США и России в Саудовской Аравии. Ранее Зеленский опровергал, что будет участвовать в этих переговорах, заявив, что "не о чем говорить" с Путиным.