Эрдоган сделал "идеальное" предложение по мирным переговорам Украины и России

Турция и дальше будет поддерживать полную территориальную целостность Украины

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, с которым 18 февраля встретился президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Также он сделал предложение по будущим мирным переговорам.

Об этом он заявил по итогам встречи с украинским президентом. Глава Турции подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать полную территориальную целостность Украины, а также будет оказывать полную поддержку для установления мира.

"Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что поддерживает идею Трампа окончить эту войну по дипломатическому пути.

"Стамбульские переговоры создают опорную точку как платформа, на которой стороны были ближе всего к договоренности", — Эрдоган он.

Кроме того, турецкий лидер предложил свою страну в качестве площадки для будущих мирных переговоров.

"Наша страна является идеальной для переговоров, которые, вероятно, произойдут между Украиной, Россией и Америкой", — считает он.

Напомним, что 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел переговоры с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Ключевым событием стало подписано в присутствии президентов Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Также стороны обсудили ряд вопросов, включая обмен пленными с РФ и экономика.