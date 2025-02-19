Украинский политолог и общественный деятель Александр Сушко прокомментировал слова американского президента

Конфронтация стала неизбежной, когда "не сошлись" ни по минералам, ни по формату переговоров с РФ. Фактически две потенциальные "любимые игрушки" президента США не сработали. Теперь Трамп и его персонажи будут жестко троллить персонально Зеленского, и косвенно – Украину, при усилении комплиментарного нарратива по отношению к РФ. До каких-то больших "deals" быстро не дойдет, хотя динамика несколько недель будет оставаться высокой. Кремль чувствует эйфорию и имеет завышенные ожидания, которые не оправдаются.

Этот шторм можно пройти, не ухудшив существенно наше стратегическое положение.

Америка, конечно, сломалась, и только в перспективе нескольких месяцев будет ясно, насколько глубоко и далеко. Пока институциональные предохранители "от дурака" (те же суды) не срабатывают эффективно, хорошая подготовка к захвату государства дает свой результат, а половина общества, которая с этим всем не согласна — деморализована. Превращение США в лайтово-авторитарный режим вполне возможно. Здоровые силы у действующей администрации все же есть, но они очень зависят от "первого лица", и в кризисной ситуации будут молчать.

Нам при таких условиях требуется максимальная поддержка внутреннего единства (потому что будут активно колоть по всем линиям разделения, вот прямо сейчас), а также сохранить все рабочие связи с США, где только возможно.

Европа – отдельная тема, там тоже есть риски "поймать волну" и понестись, но инстинкт самосохранения все же понемногу работает. Институции ЕС сегодня максимально проукраинские, и надо с этим работать. Разногласия между странами-членами относительно отправки миротворцев — вопрос на сегодняшний день второстепенный и не стоит тратить на него нервные клетки.

Три года назад все-таки было хуже. Выстоим.

Источник: пост Сушко в Facebook