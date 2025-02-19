Український політолог та громадський діяч Олександр Сушко прокоментував слова американського президента

Конфронтація стала неминучою, коли "не зійшлись" ані по мінералах, ані по формату переговорів з РФ. Фактично дві потенційні "улюблені іграшки" президента США не спрацювали. Тепер Трамп і його персонажі будуть жорстко троллити персонально Зеленського, і опосередковано — Україну, при посиленні компліментарного наративу по відношенню до РФ. До якихось великих "deals" швидко не дійде, хоча динаміка кілька тижнів буде залишатись високою. Кремль відчуває ейфорію і має завищені очікування, які не справдяться.

Цей шторм можна пройти, не погіршивши суттєво наше стратегічне становище.

Америка, звісно, зламалась, і лише у перспективі кількох місяців буде зрозуміло, наскільки глибоко і далекосяжно. Поки що інституційні запобіжники "від дурня" (ті ж суди) не спрацьовують ефективно, гарна підготовка до захоплення держави дає свій результат, а та половина суспільства, що з цим усім не згодна — деморалізована. Перетворення США в лайтово-авторитарний режим цілком можливе. Здорові сили в чинній адміністрації все ж є, але вони дуже залежать від "першої особи", і в кризовій ситуації будуть мовчати.

Нам за таких умов потрібно максимальна підтримка внутрішньої єдності (бо будуть активно колоти по всіх лініях поділу, от прямо зараз), а також зберегти всі робочі зв'язки з США, де тільки можливо.

Європа — окрема тема, там теж є ризики "спіймати хвилю" і понестися, але інстинкт самозбереження все ж потроху працює. Інституції ЄС сьогодні є максимально проукраїнськими, і треба з цим працювати. Розбіжності між країнами-членами щодо відправки миротворців — питання на сьогодні другорядне і не варто витрачати на нього нервові клітини.

Три роки тому все ж було гірше. Вистоїмо.

Джерело: пост Сушко у Facebook