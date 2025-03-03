Эксперт отметил, что Трамп отдал Афганистан, имевший тогда статус ключевого союзника США вне НАТО, талибам

Украина не первая страна, от которой Трамп требует кабального соглашения о редкоземельных металлах. История имеет тенденцию к повторению: во время первого президентского срока Трампа он обсуждал соглашение о полезных ископаемых с тогдашним правительством Афганистана. Правда, когда правительство в Кабуле приняло все требования Белого дома, США предали страну, фактически сдав ее Талибану.

Об этом сказал соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко в эфире проекта "Мосейчук Podcast". Он напомнил, что в 2017 году в Нью-Йорке представители США проводили переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"Я хочу напомнить 2017 год, когда Трамп был в первой каденции и в Нью-Йорке состоялась встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Где они заявили, что американская геодезическая служба провела исследования и обнаружила в Афганистане большое количество полезных ископаемых и редкоземельных металлов в частности. Трамп сказал, что нужно, чтобы американские компании получили доступ к этим ископаемым. Прозвучала сумма в триллион долларов в 2017 году", – сказал Оленченко.

По его словам, официальное правительство Афганистана приняло предложение США, но Трамп предал Кабул — и весь Афганистан, страну, которая имела статус "ключевой союзник США вне НАТО". Вашингтон вступил в тайные переговоры с талибами, против которых коалиция воевала 16 лет и согласовала с ними фактическую сдачу Афганистана.

"Но после того, когда президент Республики Афганистан сказал, что готов разрабатывать ископаемые, Трамп вступил в тайные переговоры с талибами. После 8 раундов этих переговоров он подписал соглашение с ними, по которому отдавал Афганистан Талибану. Уже эта технология была реализована Трампом в отношении Афгана", – резюмировал эксперт.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, несмотря на устроившие украинской делегации в США сцены, все еще готова подписать с Вашингтоном ранее оговоренное соглашение по добыче и использованию украинских полезных ископаемых. Киев по-прежнему не исключает сотрудничества с Соединенными штатами в этом направлении.

Отметим, что по результатам договоренностей США рассчитывали на немалую прибыль от соглашения по редкоземельным ископаемым Украины. Предварительно речь шла про около 20 млрд долларов. Правда, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписание соглашения больше не рассматривается Вашингтоном. В то же время, Украина не исключает подписания такого соглашения – хотя не считает его автоматической гарантией безопасности, как это пытаются утверждать в Белом доме.