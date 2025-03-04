Большая часть помощи от США уже пришла в Украину: что осталось "на паузе"

Украина уже получила подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем

Приостановка военной помощи Украине со стороны США преимущественно касается поставок бронетехники. Около 90% оружия, переданного Украине в рамках прошлых пакетов помощи, уже доставлены в страну.

Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на слова двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом. Отмечается, что большая часть оставшейся военной помощи — это бронетехника. Причем все оборудование раньше планировалось поставить до августа 2025 года.

Оружие все еще будет идти из США в Украину, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет из-за контрактов, которые Киев подписал с частными американскими компаниями на новое произведенное оружие. Многие, если не большинство, из этих контрактов были оплачены.

"Администрация Трампа все еще может попытаться сорвать эти поставки, используя полномочия по чрезвычайным ситуациям, но нет никаких признаков того, что она пытается это сделать в настоящее время", — говорится в материале.

Предыстория

Президент США Дональд Трамп после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме принял решение о приостановке военной помощи Штатов Украине. Об этом стало известно 4 марта. Его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе общения начался спор между Зеленским, Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом. Ссора вспыхнула после слов Зеленского о гарантиях безопасности.

После этого западные СМИ пришли к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Венс. Ряд американских сенаторов подвергли критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Также европейские лидеры в большинстве своем поддержали Зеленского — они открыто похвалили стойкость лидера Украины. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского.