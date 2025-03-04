Блогер, военный журналист и писатель считает, что Украине нужно спрыгивать с оружейной иглы США

Оружие.

Это плохая новость, даже с учетом того, что это пауза, а не прекращение. С другой стороны, после 20 января нам все равно ни одного пакета помощи не зашло.

Правительство Байдена упаковало нас оружием, которого хватит до лета. До этого момента нужно что-то решать. Надеяться на то, что в США до лета поднимут головы оппозиционные политики и возобновят поставки критических боеприпасов — инфантильная позиция.

Европа ищет сейчас замену американским средствам ПВО. Надеемся, что справятся.

Со старлинков нужно срочно соскакивать. Вчера. Для этого все есть, просто почему-то недостаточно быстро мы это делаем.

Снятие санкций с РФ – это желание Трампа, но Сенат и Парламент вряд ли это позволит.

Переговоры переговорами, но надо спрыгивать с оружейной иглы США.

Ну и неплохо бы навести порядок с закупками украинского оружия и дронов. В настоящее время неэффективные закупки гораздо сильнее заставляют деградировать возможности ВСУ, чем во времена, когда есть чем перекрыться.

Поэтому выползаем из умирающей ямы и работаем дальше. США союзник РФ сейчас. Поэтому договориться с условной Тулси Габарт, все равно что договариваться с Соловьевым. Мы мешаем им строить сильную Россию.

Надо мешать посильнее.

Источник: Facebook-страница Serg Marco.