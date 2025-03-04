Експерт Інституту ім. Олександра Поля Павло Вернівський про міжнародну політику США

Всі хто мене давно читає, то, мабуть, знає, що я ніколи не дивився на світ в рожевих окулярах.

Скоріш навпаки, поки переважна частина моїх співвітчизників захоплювались Сполученими штатами та західним світом в цілому. То я завжди любив "темні" сторінки їхньої історії.

Ну от наприклад. Колись мені в руки попалась книга Генрі Кіссінджера "Про Китай". І в цій книзі він досить детально пояснив логіку зближення США з Китаєм. Бо вони боялись коаліції Китаю з СРСР.

І ось коли вони налагоджували відносини з Китаєм, то тоді США також офіційно дружили з Тайванем. А для того, щоб зблизитись з Китаєм, їм китайці поставили ультиматум: ви повинні повністю відмовитись від контактів та підтримки Тайваню.

Що зробили США? Зупинили абсолютно всі офіційні дипломатичні відносини. Позакривали посольства.

А тепер уявіть, що відчував Тайвань в той період. Це було дуже серйозне приниження. Причому ж так само в Тайвані зʼявились підозри, що США їх здають Китаю. І це без будь-яких перебільшень був важкий удар в спину.

Взагалі, раджу цю книгу всім, щоб ви могли побачити наскільки цинічною може бути політика США. Причому не з жовтої преси, а саме сі слів людей, які були авторами цієї політики.

Тим не менш, попри це приниження, реальність виявилась трохи інакшою. В США залишилась певна принципова позиція. Тайвань залишається в сфері американських інтересів і ми не дозволимо його окупувати. І пройшло вже багато років, але Тайвань ніхто не здав.

Тому я розумію всіх тих, кому не подобається поведінка наших союзників. Мені вона теж не подобається. Однак, все ж таки я не вважаю, що зараз правильно розкидатись словами про капітуляцію і про здачу України. І тим більше сваритись з ними та відмовлятися від їхньої підтримки.

Джерело: пост Вернівського у Facebook.