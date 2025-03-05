Когда у Украины могут закончиться ракеты к Patriot из-за запрета Трампа: счет даже не на месяцы

Gотенциальная потеря ПВО Patriot является самой большой проблемой для Сил обороны

Остановка военной помощи США Украине может привести к тому, что уже скоро у ВСУ закончатся ракеты к ЗРК Patriot. Это "вполне может иметь разрушительные последствия" для Украины.

Об этом пишет CNN. Журналисты предполагают, что потенциальная потеря ПВО Patriot является самой большой проблемой для Сил обороны.

"Patriot — это сливки оборудования, поставляемого США Украине, и они играют решающую роль в противовоздушной обороне Украины", — говорится в статье.

Все дело в том, как ранее отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, что Patriot пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой.

В материале указывается, что неясно, сколько ракет находится в запасах Украины и находятся ли уже на пути поставки из США. Однако украинский чиновник сообщил CNN, что запасы ракет Patriot в Киеве могут закончиться в течение нескольких недель.

Обратите внимание: чем Украина может защищать свое небо без США вы можете в материале "Телеграфа" под названием "Если Patriot от США больше не будет: чем Украина сможет защитить небо".

Ранее мы писали о том, как потеря разведданных от США скажется на Украине.