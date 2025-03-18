Руководитель проекта "Главком", председатель правления Института мировой политики говорит, что информационные трактовки телефонного контакта будут достаточно хаотичны, и каждая из сторон будет играть на свою аудиторию

О чем бы сегодня публично ни заявили Трамп и Путин, это будет только часть правды. Поэтому не спешите после вечерних новостей искать успокоительное или наоборот — впадать в эйфорию.

У каждой из сторон есть желание одержать большую и маленькую "победу" и они будут продавать именно это. Подготовка к "зраде" в Украине уже началась, в частности, относительно потенциального доступа России к порту Одессы. Вброс, который уже вызвал большой информационный ажиотаж. С какого перепуга Одесса здесь? Так же пока не ясно, как мы можем вернуть под контроль Энергодар, где находится ЗАЭС.

Информационные трактовки телефонного контакта также будут достаточно хаотичны. И каждая из сторон будет играть свою аудиторию. Это ясно.

Важно будет отследить не слова, а следующие действия. Последние дни, недели россияне и американцы играли в поддавки — делая "приятное" друг другу, однако это все то, что абсолютно никак не влияло на задабривание ни одной из сторон. Это были реверансы для возможности официального контакта. Ибо этот контакт нужен и Трампу и Путину, для каждого со своей повесткой дня.

Теоретически у России и США нет общего врага, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы слиться в экзистенциальном порыве стать полноценными союзниками. Теоретически объектом для совместного "похода на вас" может быть Европа и Украина как ее составляющая. Но это большее желание Москвы, а не Вашингтона, определившего своим главным конкурентом Китай.

Поэтому суммируя. Для нас лучшим сценарием было бы очевидно: чтобы Трамп повторил с Путиным "беседу в Овальном кабинете 28 февраля". Что ж, ждем.

Источник: Facebook-страница Виктора Шлинчака.