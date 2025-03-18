Журналист, политик Мустафа Найем говорит, что дата, избранная для разговора Трампа и Путина, содержит немало исторических параллелей.

Иногда у истории чувство юмора, как у пьяницы из прокуренного бара, который то и дело рассказывает один и тот же анекдот.

Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоится ровно в годовщину подписания договора о "присоединении" Крыма к России — 18 марта 2014 года. И если вчерашние слухи о том, что США готовы признать Крым российским, подтвердятся, это будет не просто фарс, а настоящий дьявольский карнавал истории.

Кстати. Или не кстати, но уже как есть — в этот же день ровно 85 лет назад, 18 марта 1940 года, состоялась встреча Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, переломная в укреплении их союза — через три месяца Италия выступит как ближайший союзник нацистов против Великобритании и Франции.

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Чем закончилась история, мы знаем. Только ее конец не застали миллионы людей, которым забыли сообщить, о чем договорились двое мужчин, ослепленных тщеславием и безнаказанностью.

Источник: Telegram-канал Мустафы Найема.