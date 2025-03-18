Перед переговорами Путина и Трампа военный самолет США сделал рискованный маневр: такого еще не бывало

Самолет сделал круг прямо у Крыма

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 18 марта. На фоне этого американский самолет-разведчик приблизился к временно оккупированному Крыму ближе, чем когда-либо.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", ссылаясь на данные Flightradar. Речь идет о стратегическом самолете-разведчике Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США с позывным JAKE17.

Он начал полет над Черным морем около 12.30 по Киеву, взлетев с авиабазы НАТО Милденхолл в Великобритании, а по состоянию на 15:00 пролетал всего в примерно 90 километрах от полуострова.

"В день переговоров Трампа и Путина стратегический американский самолет-разведчик приблизился к полуострову ближе, чем когда-либо", — отмечают аналитики.

Для справки: Boeing RC-135 – семейство крупных разведывательных самолетов, построенных компанией Boeing и модифицированных рядом компаний, включая General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, L3Harris Technologies и используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для поддержки потребителей разведывательной информации на театре военных действий и на национальном уровне с возможностями сбора, анализа и распространения информации на месте событий в режиме, близком к реальному времени. Экипаж состоит из экипажа кабины (2 пилота, 2 штурмана), офицеров радиоэлектронной борьбы, операторов разведки и персонала по обслуживанию бортовых систем – всего от 21 до 27 человек.

RC-135W Rivet Joint имеет длину 41,5 м, размах крыльев 40 м, максимальную скорость полета 933 км/ч, дальность полета 5552 км.

Напомним, ранее мы писали о том, что в последние дни редкие российские самолеты-разведчики ДРЛО А-50, которые называют "летающими радарами" и "предвестниками войны", почти постоянно находятся в воздухе.