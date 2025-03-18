Порошенко раскритиковал Зеленского за несколько часов до переговоров Трампа с Путиным: обвинил в "диктатуре"

Санкции против себя экс-президент назвал "атакой на свободу и демократию"

Петр Порошенко, бывший президент Украины, сделал громкое заявление о действующем главе государства Владимире Зеленском. По мнению экс-президента, последний якобы ведет страну в сторону диктатуры.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию BILD. Порошенко предъявил серьезные обвинения против Зеленского.

"Он – несчастный лидер команды, ведущей нацию в сторону диктатуры. Но Украина — это не Россия и мы не позволим, чтобы в Украине установилась диктатура", — заявил он.

Порошенко охарактеризовал санкции против себя и своей партии как "атака на свободу и демократию". В то же время, он не смог объяснить причины их введения.

"Я — единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, подвергшийся санкциям без каких-либо объяснений. То, что здесь происходит, — это антиконституционно, это незаконно, нет никакого судебного решения. Это просто очень глупое, незаконное, преступное нарушение закона", — рассказал бывший президент.

Порошенко о Трампе и Зеленском

Петр Порошенко прокомментировал обвинение главы США Дональда Трампа против Владимира Зеленского и Украины.

"Если вы спрашиваете меня о диктатуре, то ответ ясен, диктатор — это Путин. Но абсолютно неприемлемо, когда Украина приближается к границам демократии и свободы, когда происходят нападения на местное самоуправление, когда лидер оппозиции подвергается незаконному и антиконституционному преследованию. Это должно быть немедленно остановлено. Не потому, что дело касается меня, а потому что мы должны сохранять единство. А единство — это решающий, очень сильный фактор, чтобы остановить Путина", — убеждает экс-президент.

А на сообщение, что Трамп хочет отставки Зеленского, Порошенко ответил так: "Кто будет лидером Украины — это дело украинского народа. […] Знаете, что Зеленский сказал в своей предвыборной программе в 2019 году? Он сказал: "Я не буду баллотироваться на второй срок. Я завершу свой первый срок и уйду". Если это его прямое обещание, почему я должен высказывать свое мнение по этому поводу? Я рассчитываю на него".

Также в своем интервью Порошенко затронул вопросы военных потерь и тактики на фронте. По его словам, Украина нуждается в изменении подхода к ведению войны, а именно сосредоточиться на обороне вместо наступательных операций; активизировать строительство укреплений для сдерживания русской армии.

"Мы должны немедленно прекратить терять людей, немедленно прекратить терять территории. И мы должны немедленно прекратить терять время", — сказал Порошенко.

Ранее "Телеграф" писал, что НБУ медлит с лишением Порошенко права влияния на его банк. Экс-президент должен был быть отстранен от управления банком.