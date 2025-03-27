В Кремле рассказали о реакции США на требование снять санкции с России

Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но требует снятия санкций

Россия получила реакцию от США об условиях возобновления работы над соглашением о прекращении огня в Черном море. Но конкретных договоренностей пока нет.

Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков на полях конференции Российского совета по международным делам "Россия и Индия: к новой повестке дня двусторонних отношений"

Отвечая на вопрос корреспондента, получала ли Москва какие-либо сигналы от Вашингтона о снятии санкций с российских банков для запуска черноморской инициативы, Рябков сказал: "Была (реакция — Ред.) в самом общем плане".

Он подчеркнул, что диалог по этому вопросу продолжается и к нему привлечены профессионалы.

"Договоренности конкретного свойства о том, что дальше будет происходить, на сегодняшний день нет, но над этим мы работаем", — сказал Рябков.

Напомним, что на одной из встреч в Саудовской Аравии Россия выдвинула условие, при котором готова согласиться на прекращение огня в Черном море. Кремль требует снятия всех санкций. Вышеназванное соглашение предусматривает свободное судоходство и отказ от атак на критическую инфраструктуру обоих государств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США назвали главное препятствие на пути к мирному соглашению Украины и России.