Трамп рассказал о планах на посещение похорон Папы Римского: встреча с Зеленским под вопросом?

Встреча лидеров пока не подтверждена

Церемония прощания с понтификом состоится в субботу, 26 апреля, соберет десятки лидеров государств и правительств, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин, по данным американских СМИ, не планирует присутствовать на церемонии.

Об этом сообщает The Washington Post. Папа Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь более десяти лет, ушел из жизни на фоне сложной международной ситуации. Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в пятницу перед вылетом из Вашингтона, вспомнил о личных встречах с Папой:

"Добрый человек. Он любил мир, на самом деле. Я встречался с ним дважды. Считал его фантастическим типом".

В то же время, он сообщил, что допускает возможность неформальной встречи с Владимиром Зеленским во время пребывания в Риме.

Президент Украины официально не подтвердил свое участие в похоронах. В пятницу он заявил, что имеет плотный график военных заседаний, в частности, о состоянии системы противовоздушной обороны: "Если я буду успевать, я обязательно буду присутствовать, потому что это важно для Украины".

Похороны Папы Франциска могут стать площадкой для неформальной дипломатии. Участие ведущих мировых лидеров, в том числе Трампа, который в начале своего второго президентского срока сталкивается со снижением рейтинга поддержки в вопросах миграционной политики, создает потенциал для коротких встреч и обсуждения геополитических вопросов — в частности, войны в Украине, которую администрация Трампа стремится завершить путем переговоров.

Напомним, ранее Телеграф писал, что мирный план президента США Дональда Трампа охватывает не только вопросы Крыма и других временно оккупированных территорий, но и предусматривает договоренности в сфере полезных ископаемых. Украина и страны Европейского Союза уже передали свои предложения в проект этого документа.