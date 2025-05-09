"Украинцы плачут по параду". Россияне провалились с фейком к 9 мая

Роспропаганда снова пыталась манипулировать и запустила фейк с Google Trends

Украина уже несколько лет 8 мая отмечает День памяти и победы над нацизмом. 9 мая больше не является официальным Днем победы. Тем не менее, этот день для многих украинских семей остается важной датой.

Российская пропаганда пыталась воспользоваться этим. В соцсетях начали активно распространять скриншоты с Google Trends, по статистике которых видно, что запросы Украины о Дне победы и 9 мая резко возросли. Отметим, что запросы были введены на русском языке.

Сообщение в одной из российских групп в мессенджере "Телеграмм"

Однако внимательные интернет-пользователи сразу проверили информацию и заметили то, что решили проигнорировать российские пропагандисты. Большинство этих запросов из оккупированной части Украины, ведь международные компании захвата не признают.

Территориальное распределение запросов о "Дне победы" на 9 мая

Лидером запросов стала Луганщина, за ней Севастополь, Крым, Донетчина и Херсонщина. То есть, первые четыре позиции — части Украины, где российская пропаганда работает уже десятилетие. Более того — в оккупированные регионы активно переселяют население России. Оставить украинцами дома или жилье, владельцев которых убили, заселяются выходцами из центральной части РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно российская пропаганда является одной из причин, что некоторые украинцы сотрудничают с врагом. Другая причина, особенно у старшего поколения, — тоска по Советскому Союзу, когда они были молоды. Это государство для них отражается в РФ.