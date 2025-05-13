Журналистка Татьяна Даниленко прокомментировала катастрофически низкую рождаемость в Украине

Очередная сенсация, даже не новость.

По итогам 2024 года в Украине смертей почти втрое больше, чем рождений.

Год был еще хуже 2023-го.

Все списывается на войну, но тенденция давняя. И с чего бы ей быть другой?

Вывезла детей – плохая мать, не вывезла – еще хуже.

Война и финансовое положение – очевидные причины.

Но общественное давление, которое испытывает сейчас украинская женщина, — за пределами возможного.

Она обязана быть вечно молодой, ухоженной и красивой.

Должна состояться как личность и как специалист (а быть мамой в нашем обществе равно быть никем, даже если речь идет о многодетных).

Украинская женщина должна готовить как шеф-повар ресторана и сохранять инстаграмм-порядок дома.

Должна быть финансово самодостаточной.

Должна доказать, что она не "дочка X", не "жена Y" и не "любовница Z" и ее успехи — ее собственная заслуга, а не отца, мужа, бойфренда, любовника.

После рождения ребенка женщина каждый день должна демонстрировать, что он — не испорченный товар, а по-прежнему худая, молодая, красивая, успешная, карьерно мотивированная.

И, повторюсь, к работе матери (а это длительное время работа) — ноль общественного уважения.

Токсические штампы и стереотипы в отношении матерей сочатся ядом из каждой соцсети. Мы в этом контексте мало во многом оторвались от остального дикого концлагеря "СНГ".

Добавьте сюда ужасную нехватку детской инфраструктуры – от площадок до детсадов.

В обществах, где мать – это второй сорт женщины, одинокая мать – разведенка с прицепом, а дети – фактор раздражения в общественных местах, не может быть хорошей демографии.

Если мы хотим выжить как нация, нужно становиться европейским Израилем не только в сфере безопасности и обороны. Строить армию как в Израиле и оставаться Россией по отношению к материнству и детству никакого смысла нет.

Источник: пост Татьяны Даниленко в Facebook