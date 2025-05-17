Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о переговорах Украины и России в Стамбуле

Как я вижу, до сих пор существуют единорожки, полагавшие, что вчерашние переговоры могут принести мир. Штош, давайте еще раз.

Чтобы переговоры о мире были успешными, обе стороны должны хотеть договориться.

Нельзя договориться, если хотя бы одна из сторон категорически договариваться не намерена. Это не пьяные терки, когда можно кого-то наболтать с помощью натиска и волшебного действия алкоголя.

Путин договариваться пока не собирается. В 2022 не собирался и сейчас тоже нет.

Ему не спешно — армия ползет, экономика шевелится, финансы пока есть. Поэтому он считает, что его переговорная позиция в ближайшие месяцы будет усиливаться. Так зачем договариваться сейчас, если позже условия будут лучше?

Я уже не раз излагал свою теорию, что ближе к концу года его настроение может измениться. Но ведь это еще дожить надо

А пока основы для успешных переговоров нет. Подход "садитесь за стол и пиз**ть каждый о чем-то своем" сработать не может.

Сейчас нужно усиливать давление на санкцию на Россию, чтобы убрать причину путинского оптимизма и приблизить момент, когда Путин решит, что пик его "успехов" близок и пора говорить серьезно.

Но к усилению давления готовы только европейские страны. А Трамп руководствуется своим поездом к автократам, и никакими дипломатическими маневрами его поезд преодолеть не получается.

Вот в такой еб**ине мы и повисли.

Но часы тикают, состояние российской экономики и финансов ухудшается, бронетехника на фронте уже стала редкостью. Рано или поздно Путин решит, что время "П" пришло. Это просто не сейчас.

Источник: пост Шрайка в Telegram.