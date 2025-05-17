Заявления американского президента повлияли на исход стамбульских переговоров

Перед проведением раунда безуспешных переговоров в Стамбуле, президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины не приблизится до его личной встречи с Владимиром Путиным. Однако похоже, что Путин только этого и ждет.

Об этом говорится в материале The Telegraph. Отмечается, что для Кремля такая встреча будет значит признание статуса сверхдержавы и позволило бы провести аналогии с саммитами США и СССР во времена "Холодной войны".

Однако для Украины такая встреча была бы очень невыгодной, поскольку в этом случае Путин смог бы получить все внимание Трампа и не было бы никого, кто мог бы отстоять интересы Киева. В материале указано, что восприимчивый Трамп мог бы согласиться на какую-то "подставу", которая будет затем сообщена Украине как факт.

"Мы с ним встретимся, и я думаю, мы решим этот вопрос, а может и нет. По крайней мере, мы будем знать", — сказал американский президент.

В Москве это заявление восприняли с радостью, поскольку это не только является демонстрацией снисходительности со стороны нынешней администрации США, но и унижением для европейских лидеров, которые надеялись на то, что Вашингтон выполнит свое обещание и введет "жесткие санкции". Теперь есть понимание, что санкции не введут. По крайней мере, до встречи Трампа и Путина. При этом, в Кремле ясно дали понять, что с организацией встречи не торопятся.

Издание отмечает, что само предложение американского президента в один момент превратило "историческую встречу" в Стамбуле во второстепенное событие, которое изначально не имело смысла. Это подтвердил и госсекретарь Марко Рубио, который перед встречей сказал, что не ожидает от нее чего-то продуктивного. В конечном итоге российская делегация избавилась от какого-либо давления и продолжила повторять свои стандартные требования.

Как сообщалось ранее, Трамп после переговоров в Стамбуле отказался назвать Путина препятствием к достижению мира и подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, танки России были бы в Киеве за 5 часов, если бы не погрязли в грязи, а без его личного вмешательства мирное соглашение не будет достигнуто.