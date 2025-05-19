Один из основателей партии "Демократична Сокира", младший сержант ВСУ о том, как это отразится на Украине:

Ситуация следующая. У Джо Байдена агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости.

Сообщаю, что для Украины и ее будущего простата Джо Байдена очень важна.

Потому что вся антикризисная коммуникация Трампа построена на одном-единственном инструменте – обвинениях Джо Байдена. Во всем в Америке виноват исключительно Джо Байден.

Следующие после Джо Байдена во всем виноваты демократы. В основном демократы виноваты в том, что поддерживали и спонсировали Зеленского.

Вешать все трупы на Байдене теперь станет гораздо сложнее, потому что обвинять смертельно больного человека электорально нехорошо.

Так что готовимся к тому, что во всем будет виновата Украина. Биржа, которая будет падать после каждого заявления Трампа, теперь будет падать, потому что Зеленский. Зеленский убил американских кур. Айфон дорогой, потому что Зеленский забрал все американские деньги, ракеты и танки. Дети растут тупыми наркоманами-демократами, а не умными красивыми белыми трампистами именно из-за Зеленского.

Так что не знаю, как вы, а я теперь буду молиться о **пе Байдена, чтобы она продержалась подольше. Желательно как в Breaking Bad, лет пять.

Источник: Telegram-канал Александра Нойнеца