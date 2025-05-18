Бывшая замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала слова американского президента о боях за Киев

"Не забывайте, что это должно было закончиться через неделю. И если бы он (Путин) не увяз в грязи со своими армейскими танками, он бы был в Киеве примерно через пять часов".

В этих словах Трампа самое страшное – это глубина его неосведомленности. Человека, которого информируют все спецслужбы государства, и имеющего доступ к любой информации.

Но, собственно, даже Google знает о тех событиях очень много едва ли не с почасовой хронологией.

Вопрос теперь не перепутал ли он войны.

Шутки шутками, но при таком уровне понимания ситуации не могут приниматься решения, способные разрешить ситуацию.

Источник: пост Маляр в Telegram