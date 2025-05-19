Один із засновників партії "Демократична Сокира", молодший сержант ЗСУ про те, як це позначиться на Україні:

Ситуація наступна. У Джо Байдена агресивна форма раку простати з метастазами в кістки.

Повідомляю, що для України та її майбутнього простата Джо Байдена надзвичайно важлива.

Тому що вся антикризова комунікація Трампа побудована на одному-єдиному інструменті — звинуваченнях Джо Байдена. У всьому в Америці винен виключно Джо Байден.

Наступні після Джо Байдена в усьому винні демократи. В основному демократи винні в тому, що підтримували і спонсорували Зеленського.

Вішати всі трупи на Байдена тепер стане значно складніше, тому що звинувачувати смертельно хвору людину електорально недобре.

Так шо готуємося до того, що у всьому буде винна Україна. Біржа, яка падатиме після кожної заяви Трампа, тепер падатиме, тому що Зеленський. Зеленський вбив американських курей. Айфон дорогий, тому що Зеленський забрав усі американські гроші, ракети і танки. Діти ростуть тупими наркоманами-демократами, а не розумними красивими білими трампістами саме через Зеленського.

Так шо не знаю, як ви, а я тепер молитимуся за **пу Байдена, шоб вона протрималася подовше. Бажано як в Breaking Bad, років п'ять.

Джерело: Telegram-канал Олександра Нойнеця