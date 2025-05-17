Ни санкций, ни прекращения огня: как Трамп спас Россию, рассказал The Guardian

Громкие обещания о санкциях остались лишь обещаниями

Текущая неделя началась с громких обещаний о принятии решительных мер против России, если не будет достигнуто прекращение огня. Однако заканчивается она на моменте, когда нет ни решительных мер, ни прекращения огня. И все это не в последнюю очередь благодаря президенту США Дональду Трампу.

Об этом говорится в материале The Guardian. 10 мая в Киев прибыла делегация лидеров Великобритании, Германии, Польши и Франции, которая по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделала ряд громких заявлений.

"Если он (Владимир Путин, — ред.) отвернется от мира, мы ответим, работая с президентом Трампом, со всеми нашими партнерами, мы усилим санкции и увеличим нашу военную помощь для обороны Украины", — сказал тогда премьер Британии Кир Стармер.

Однако Путин в ответ отверг идею прекращения огня и предложил вместо этого провести раунд переговоров в Стамбуле. На эту перспективу бурнее всего отреагировал американский президент, который сказал, что после этого будет понятно "возможна ли сделка" и пообещал "действовать соответственно", если прогресса не будет. Он же был тем, кто громче всех настаивал на проведении этих переговоров.

Источник издания в украинских силах безопасности отметил, что дальнейший шаг Зеленского был "театральным представлением для одного зрителя" — Трампа. То, что Путин не приедет в Турцию было понятно с самого начала, и какого-то чуда не случилось. Мало того, переговоры между российской и украинской делегациями прошли лишь в пятницу, а не в четверг, как ожидалось ранее, и единственным позитивным моментом там стало обсуждение обмена пленными 1000 на 1000.

В США, похоже тоже не ждали какого-то результата, поскольку Трамп заявил, что ничего не изменится, пока он не проведет встречу с Путиным. Госсекретарь США Марко Рубио и вовсе назвал их "тупиковыми" и "бессмысленными". Однако теперь Россия получила очередную отсрочку, поскольку никаких решительных мер против нее Запад принимать не стал, хотя и прекращения огня не произошло.

"Проблема для Зеленского — и для Европы в целом — заключается в том, что все тщательно выверенные покерные ходы не имеют никакого значения, если выясняется, что Трамп даже не удосуживается следить за игрой, а вместо этого играет в свою собственную игру по своим собственным правилам", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, Трамп после переговоров в Стамбуле отказался назвать Путина препятствием к достижению мира и подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, танки России были бы в Киеве за 5 часов, если бы не погрязли в грязи, а без его личного вмешательства мирное соглашение не будет достигнуто.