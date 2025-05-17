Путин снова первый? Трамп анонсировал важные телефонные звонки после переговоров в Стамбуле

Будут говорить не только о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, планирует позвонить главе РФ Владимиру Путину. А после этого поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп сообщил в своей сети Truth Social. По его словам, первый звонок запланирован на 10 утра.

"В понедельник в 10:00 утра я буду общаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Потом я буду общаться с президентом Украины Зеленским", — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что с Путиным будет подниматься вопрос остановки "кровопролития, которое в среднем убивает более 5000 российских и украинских солдат в неделю", и торговли. Относительно второй темы Трамп не уточняет, будут ли говорить о санкциях и их усилении или о налаживании партнерских отношений Москвы и Вашингтона.

После звонка Зеленскому планируется совместный разговор с разными членами НАТО. Относительно телефонного звонка в Киев Трамп не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться. Но есть предположение, что подобная потребность в разговоре с двумя лидерами вызвана результатами переговоров в Стамбуле.

"Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть. Пусть Бог благословит нас всех!" – резюмировал президент США.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Трамп сначала звонит по телефону Путину, а затем Зеленскому. Такой расклад во время разговора был и 18 марта 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что встреча Трампа и Путина может закончиться катастрофой для Украины.