Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин о последних заявлениях Кремля и переговорах с Украиной

Русские снова делают свич своей риторики — на более воинственную, обнажая свои настоящие намерения: то, с какой целью они ведут эту войну.

Грустный конь из конюшни головконюха выбрался на свет и напомнил следующее — вот вам тезисное и главное:

Проводить переговоры в Ватикане они не станут, мол, не стоит православным странам обсуждать войну на католической площадке.

По их позиции нужно решить первопричину войны (Майдан) — "вырезать ее, как раковую опухоль" (это прямое геноцидальное заявление — очередная ремарка).

Россия не может оставить людей в Украине "под властью хунты Зеленского" (да, это цитата) — речь идет о всей Украине, а не только о пяти областях, вписанных ими в конституцию.

Конь (глава МИД России Сергей Лавров) в очередной раз напомнил, что Зеленский "не легитимен", и, по их заявлению, это имеет принципиальное значение, если РФ вдруг захочет что-то подписывать с Украиной.

Милитаризация Европы как магистральная задача – очень опасная тенденция, по мнению россиян.

Резюмируя: это достаточно прямой и геноцидальный спич — достаточно борзый для того не самого лучшего положения, в котором сейчас находится РФ.

То есть они либо знают (рассчитывают?), что их засупортят США, либо решили включить блеф в турборежиме.

Во всяком случае, всегда хорошо, когда твой враг сбрасывает все маски и буквально произносит все черным по белому — отвергая право на существование твоей государственности.

В начале 2024 года, когда амеры впервые начали тормозить помощь, я писал, что россиянам сносит крышу в безумном желании не просто победить украинцев — заставить их умолять о прощении и пощаде.

Именно поэтому всегда важно не щадить своих врагов – потому что они никогда не сжалятся и не пожалеют вас. Если украинцы не остановят Россию, то россияне придут и вырежут всех.

Тех, кого не вырежут, публично будут унижать, принуждая к коллаборации и пресмыкательству перед победителями. Тех, кого не вырежут и не унизят, мобилизуют в свое войско (как они делают это на оккупированных территориях) и бросят в страны Балтии, Финляндию, Казахстан, Кавказ и т.д.

Россияне готовят самую плохую судьбу украинцам — и даже не пытаются скрыть это, о чем снова заявил помойный рот коня. Поэтому важно никогда не жалеть и не сомневаться ни в том, что вы делаете, ни в выбранном вами пути. Быть вместе. Не давать россиянам вас разъединить.

Помните, что ваш враг – жестокий, коварный и лживый. Убивать его без капли сомнения, помня, что иначе он придет и убьет вас – растоптав при этом все самое дорогое и доброе.

Источник: пост Левина в Telegram.