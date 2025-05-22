Не забыли пригрозить и Европе

В России заявляют, что пока нет никаких договоренностей о новом раунде переговоров с Украиной. Кремль якобы ожидает от Киева "исполнения" решений "Стамбула-2".

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия "заинтересована" в приближении мира, но на своих условиях.

Главные заявления Пескова

Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле "1000 на 1000" в быстром режиме. В настоящее время идет работа по согласованию конкретных фамилий.

Украина получит список условий, при которых Россия согласится на прекращение огня.

Никаких договоренностей по проведению переговоров по "украинскому урегулированию" в Ватикане не было.

У Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, вскоре они будут осуществлены.

ЕС после повышения пошлин на азотные удобрения из РФ и Белоруссии в результате получит удобрения по более высокой цене и худшему качеству. Европейцы продолжают, как обычно, стрелять себе в ногу.

В то же время, президент Финляндии Александр Стубб говорил, что переговоры по прекращению огня в Украине технического уровня могут пройти на следующей неделе. Это может произойти в Ватикане. До этого в Кремле уже отмечали отсутствие каких-либо договоренностей с Украиной после разговора президента США Дональда Трампа с Путиным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких двух целей достиг Кремль разговором с Трампом.