В Кремле до сих пор играют в прятки? СМИ узнали, кто поедет на переговоры в Турцию

Лавров и Ушаков будут представлять РФ в Стамбуле

Украина активно готовится к запланированному визиту в Турцию, где должны состояться важные переговоры по урегулированию войны. Официально Киев уже четко подробно изложил свою позицию международным партнерам.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для нашего государства очень важно, чтобы мир четко давал понять: нужно как можно быстрее остановить войну — надолго и без всяких условий.

Также Украина поддерживает идею прямых переговоров между лидерами, ведь такой диалог может принести реальные результаты. "Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопрос войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним", — заявил украинский политик.

Кроме того, он выразил благодарность руководителям стран Северной Европы, Балтии и Евросоюза за поддержку дипломатических усилий, в частности, по инициативе переговоров. Было упомянуто и о позиции Китая, поддерживающего идею прекращения огня, а также четкое заявление США о необходимости встречи лидеров. Украина подтвердила готовность к конструктивному и результативному диалогу.

Что говорит Россия

Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на российские источники, на переговорах по урегулированию мира в Украине, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, Российскую Федерацию представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что делегация РФ будет находиться в Турции в определенную дату и будет ожидать украинской стороны. Конкретный состав делегации пока не разглашается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется от участия в переговорах в Турции, это станет прямым свидетельством того, что Россия не заинтересована в прекращении войны.