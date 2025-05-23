Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін про останні заяви Кремля і переговори з Україною

Росіяни знову роблять свіч своєї риторики — більш войовничу, оголюючи свої справжні наміри: те, з якою метою вони ведуть цю війну.

Сумний кінь зі стайні головконюха вибрався на світ і нагадав наступне — ось вам тезово і головне:

Проводити переговори у Ватикані вони не стануть — мовляв, не варто православним країнам обговорювати війну на католицькому майданчику.

За їхньою позицією, потрібно вирішити першопричину війни (Майдан) — "вирізати її, як ракову пухлину" (це пряма геноцидальна заява — чергова ремарка).

Росія не може залишити людей в Україні "під владою хунти Зеленського" (так, це цитата) — і йдеться про всю Україну, а не лише про п'ять областей, вписаних ними в конституцію.

Кінь (голова МЗС Росії Сергій Лавров) вкотре нагадав, що Зеленський "нелегітимний", і, за їхньою заявою, це має принципове значення, якщо РФ раптом захоче щось підписувати з Україною.

Мілітаризація Європи як магістральна задача – дуже небезпечна тенденція, на думку росіян.

Резюмуючи: це досить прямий і геноцидальний спіч — досить нахабний для того не найкращого становища, в якому РФ перебуває.

Тобто вони або знають (розраховують?), що їх засупортять США, або вирішили включити блеф у турборежимі.

У будь-якому разі завжди добре, коли твій ворог скидає всі маски і буквально вимовляє все чорним по білому — відкидаючи право на існування твоєї державності.

На початку 2024 року, коли амери вперше почали гальмувати допомогу, я писав, що росіянам зносить дах у шаленому бажанні не просто перемогти українців — змусити їх благати про прощення та пощаду.

Саме тому завжди важливо не щадити своїх ворогів – тому що вони ніколи не змилосердяться і не пошкодують вас. Якщо українці не зупинять Росію, то росіяни прийдуть і виріжуть усіх. З особливим цинізмом та задоволенням. Тому що українці посміли їм чинити опір.

Тих, кого не виріжуть, публічно принижуватимуть, примушуючи до колаборації та плазу перед переможцями. Тих, кого не виріжуть і не принизять, мобілізують у своє військо (як вони роблять це на окупованих територіях) і кинуть на країни Балтії, Фінляндію, Казахстан, Кавказ і т.д.

Росіяни готують найгіршу долю українцям — і навіть не намагаються приховати це, про що знову заявив помийний рот коня. Тому важливо ніколи не шкодувати і не сумніватися — ні в тому, що ви робите, ні в обраному вами шляху. Бути разом. Не давати росіянам вас роз'єднати.

Пам'ятайте, що ваш ворог — жорстокий, підступний і брехливий. Вбивати його без краплі сумніву, пам'ятаючи, що інакше він прийде і уб'є вас — розтоптавши при цьому найдорожче і найдорожче.

Джерело: пост Левіна у Telegram.