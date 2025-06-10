У Путина нет карт. Но Трамп в это не может поверить

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал новые российские атаки

Путин, где твои карты? Там же, где были и снаряды для Пригожина, пока их не смогли купить в Северной Корее.

Очередная ночь массированного обстрела. Анонсировавшийся на Западе "как та самая месть". Наконец-то. Ведь не может Путин не отомстить за унижение. Вот он и Трампу обещал. Тем более, в канун "дня России". Ух он сейчас как всем покажет.

Путин любит рассказывать для внутренней пропаганды "что мы еще по-настоящему не начинали". Ну да, конечно. Утратив все советское вооружение, которое накапливали для Третьей Мировой, поставив раком всю экономику и потеряв в 10 больше людей, чем американцы потеряли во Вьетнаме, они не начинали по настоящему. И в это верит не только доярка Дуся из-под Таганрога. В это верит и Трамп.

А правда в том, что это у Путина нет карт. Нет возможности повышать ставки. Даже второй Орешник никак не долетит. То ли его просто нет, то ли оно не летает, то ли Китай не позволяет. Неизвестно. Но факт есть факт. И потому Путин уже давно показал все, на что он способен.

Но любовь зла. Любовь слепа. И Трамп не может поверить, что это всё. Всё величие Путина. Оно уже на столе. Уже в натуральном размере. И козырей не осталось.

Вот они нам и анонсируют "а теперь будет та самая страшная месть". И обстрел есть. Такой же, как и раньше. Может больше шахедов. Но меньше самолетов. Почему-то…

Они мучают украинцев. Но уже не способны удивить. Мотор войны Путина уже работает по полной. Уже давно. И это может удивить только Трампа и других американских фанатов русского величия. Каким очень нужна Россия для каких-то соглашений и для противостояния с Китаем.

Так что именно у России нет карт. Даже для мести. Которую ждут в Вашингтоне.

Иронически. Но в одном Трамп прав. Путин действительно мстит. Без остановки уже более 10 лет. Мстит за то, что Украина его не хочет. Мстит за то, что Украина отвергла ухаживание русского мира, избрав Европу. Война – это и есть месть. Одна большая постоянная месть. Просто за то, что Украина выбрала Украину. А не провинцией архаической империи. И Путин как мужчина неудачник хочет силой принудить к любви.

Но не может. Нет карт. И в эту ночь он снова это продемонстрировал.

Источник: пост Фурсы в Facebook