Украинская правозащитница, председатель организации "Центр гражданских свобод", координатор гражданской инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук о роли жертвы в войне с Россией

На днях мы с подругой говорили, почему Украина "неидеальная жертва" в глазах мира.

Как будто и факты, и право дают достаточно четкую оценку ситуации. Нет сомнений, что Россия – агрессор, а Украина – жертва агрессии. Несмотря на это, в конструкт "идеальной жертвы" мы не вписываемся.

Идеальная жертва должна просто страдать от действий агрессора, а мир солидаризироваться в глубоком беспокойстве. В то же время Украина имеет наглость все эти годы держать удар в разы более сильного противника. Когда все уже приготовились ее оплакать и похоронить еще в начале полномасштабного вторжения.

Более того, Украина периодически наносит сокрушительные удары по имперским амбициям России.

Страна без флота потопила флагман "Москва" и гарантировала "зерновое соглашение" в Черном море, что не удалось ни ООН, ни Турции.

Страна без стратегической авиации, ожидавшая от союзников современных самолетов более двух лет и получившая буквально несколько штук, уничтожила более 30% стратегической российской авиации.

Страна, которую еще даже не пригласили официально в НАТО, самостоятельно реализует стратегию всего Альянса и последовательно уничтожает наступательный потенциал "второй армии мира".

Страна, где миллионам людей каждый день болит от ужасных российских преступлений, но они продолжают бороться, волонтерить, восстанавливать, помогать друг другу.

Напомню, это именно та страна, которая по всем прогнозам должна была просто пасть за 3-4 дня под натиском российского нашествия.

Вы же слабее, возмущаются страны с мощным военным потенциалом. Как можно так невежливо к России, имеющей право вето в ООН, ядерное оружие, 140 миллионов населения, нефть и газ, то есть много денег?

По этой же причине нам бывает сложно найти понимание со странами, пережившими колониальный гнет и стирание их идентичности. Они подсознательно себе говорят, если вы жертва, а Россия — агрессор, то почему украинский язык до сих пор единственный государственный, а в школах по всей стране не звучит российский гимн?

Приятно солидаризироваться с жертвой, которую агрессор изнасиловал, побил ногами, запряг в ярмо и едет сверху. Эта жертва идеальна. Ее страдания чисты и глубоки. Слова в ее защиту придают моральной высоты тем, кто возмущенно произносит пылкие речи.

Но слова не действуют. Международная система мира и безопасности ООН давно не может защитить никого. Другие государства не спешат рисковать жизнью своих граждан, чтобы остановить глобальную несправедливость. Поэтому страдания идеальной жертвы остаются только ее проблемой.

А уже через несколько месяцев место одной жертвы на первых страницах газет занимает другая. Мир переключает свое внимание и забывает о ее существовании.

Спасибо Богу, что мы отказались быть идеальной жертвой, а выбрали путь сопротивления. Оказывать сопротивление злу – не только морально правильная, но и наиболее действенная жизненная стратегия.

Я много работала с людьми, пострадавшими от российских зверств. Я видела, как отказ от восприятия себя исключительно как жертвы и возвращение ответственности за свою собственную жизнь становилось отправной точкой для посттравматического роста человека.

Я убеждена, что отказ от концепта жертвы является базисом для нашего коллективного выживания. Да, эту войну мы не выбирали, но даже в этих сложных обстоятельствах мы должны продолжать упорно искать выход и бороться. Потому что мы сами себе спасатели.

И нам есть на что опереться.

Я записывала показания украинского ученого, философа Игоря Козловского после 700 дней российского плена. До этого я опросила более сотни людей, которые выжили, и они рассказывали, как их избивали, пытали, забивали в деревянные ящики, отрезали конечности, дробили колени, проводили ток через гениталии, заставляли писать собственной кровью. Так что меня мало чем можно было удивить. Но Игорь вспомнил как бы неважную для доказательной базы деталь. И она меня поразила.

Он описывал свои будни в камере-одиночке. Это было подвальное помещение, в котором в советское время держали смертников. В камере не было окон, туда не заглядывало солнце, не хватало воздуха и было тяжело дышать. По грязному полу протекала канализация. Из отверстия этой канализации вылезали крысы. И известный на всю страну ученый рассказывал мне, как он читал этим крысам лекции по философии, чтобы слышать звук человеческого голоса.

Игорь Козловский был жертвой, в том юридическом понимании, что его похитили, содержали в нечеловеческих условиях и пытали так, что он снова учился ходить. Но даже это не послужило ему основанием, чтобы относиться к себе как к жертве и проживать себя как жертву. Потому что основой нашего бытия есть достоинство, а не жертва. А достоинство – это действие.

И речь не только о том, чтобы чувствовать свою ответственность за происходящее, но и делать правильные вещи, чтобы это изменить. Достоинство дает силу бороться даже в невыносимых для человека обстоятельствах. Измерение достоинства должно стать для нас центральным. И тогда никакой жертвы не будет.

Источник: пост Матвийчук в Facebook.