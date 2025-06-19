"Трамп может говорить все, что угодно": политолог объяснил, с кем действительно нужно работать Украине в США

Украина должна работать с представителями американского ВПК и конгрессменами от Республиканской партии

Украина должна договариваться о поставках оружия не с президентом США Дональдом Трампом, а с корпорациями американского военно-промышленного комплекса. Если перед ними будет перспектива заработать неплохие деньги, представители ВПК США справятся с любым сопротивлением со стороны Белого дома, даже если против продаж вооружения Украине будет сам Трамп.

Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний в комментарии "Телеграфу". По его мнению, Украина должна "сыграть" на том, что Трамп напрямую заявлял, что согласен только продавать оружие, а не передавать его Украине даром.

"Трамп обещал своим избирателям что он помогать не будет – а будет продавать. Так и тон разговора приблизительно должен быть таким: у нас есть деньги, у вас товар. Мы с удовольствием хотели бы купить вооружение, допустим, за пять миллиардов долларов. Но мы знаем, что есть плохие люди, которые мешают вашему уважаемому президенту принять решение о том, чтобы вы заработали эти деньги. Давайте вместе будем искать этих подонков, которые мешают вам заработать!", – объяснил он, как нужно сейчас общаться с американцами.

Загородний также предложил намекнуть республиканцам, что слабость по отношению к России фатально бьет по их рейтингам. На этом также можно "сыграть", в конце концов, "продавив" конгрессменов на принятие санкций против России и на продажу Украине нужного вооружения – даже несмотря на сопротивление Трампа.

"То есть это переговорный процесс, потому что давление существует и на Трампа и на администрацию. Наша задача – концентрировать фокус на конкретных вещах: это оружие от США и деньги от ЕС. Трамп может говорить все, что угодно: пусть там ругает, или хвалит Украину – это нас вообще не должно интересовать. Нас не должны интересовать другие лидеры. Мы сами себе должны нравиться. Насчет Трампа – американцы его выбирали, пусть они его и оценивают. Нам нужно оружие, а все остальное не имеет никакого значения", – резюмировал политолог.

Отметим, президент США Дональд Трамп избегает встреч с президентом Украины, поскольку к нашей стране, как и к украинскому лидеру у главы Белого дома серьезная антипатия. К тому же Трамп чувствует себя очень дискомфортно во время встреч с Зеленским, поскольку последний выбивает американского лидера из привычной картины мира обратно в реальность.

Также, пока Украина 17 июня находилась под очередной ракетной атакой российских оккупантов, Трамп придумал новую причину не вводить санкции против Кремля. Он заявил, что он ожидает возможного заключения мирного соглашения по прекращению войны в Украине. Именно это, по словам президента США, якобы причина, почему Белый дом так тянет с введением новых санкций против России.

Украина тем временем уже готовится к сценарию прекращения предоставления военной помощи от США. Среди прочего, подготовка идет к ситуации, когда будут прекращены поставки из США систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них.